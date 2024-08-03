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Зиньковский ответил на вопрос о возможном уходе из «Спартака»

вчера, 08:29

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский высказался о возможном уходе из клуба.

Новости о том, что мне сказали о необходимости искать новую команду? Мое дело – не обсуждать слухи, а играть в футбол.

Я, конечно, прочитал новость, удивился. Спросил у своих знакомых ребят, что за фразы вкидываются в СМИ непонятные. Для меня это было удивление.

Был ли у меня разговор с тренером и спортивным директором на этот счет? Нет. И не думаю, что надо после таких новостей это обсуждать.

Если бы что-то было действительно, мне бы об этом сказали и я бы что-то предпринял. Но этого нет. Мое дело – работать.

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Все комментарии
lotsman
lotsman
вчера в 13:37
Вбросов сейчас очень много. Не надо обращать на них внимание.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Константин Белых (раскрыть)
вчера в 12:12, ред.
Ни в коей мере....
Зазнайство - не правильное качество....
Константин Белых
Константин Белых ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:10
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 12:04, ред.
    Вообще был удивлён...человек с такой фамилией и перешёл в Спартак а не в Зенит...
    "Зенитовский Зиньковский Знатный Забивака" - звучит......
    Но после Абаскалей-Слишковичей-Станковичей его заново надо учить в футбол играть.....откапывать старые дневники Осинькина....
    Константин Белых
    Константин Белых
    вчера в 11:50
    Придет Маркиньос-вылетишь нахер...
    Сп62
    Сп62
    вчера в 11:26
    Слабое место у Антона - адресные передачи в штрафную. Если повысит эффективность своих передач, то ему цены не будет.
    nykmucgmh5n5
    nykmucgmh5n5
    вчера в 10:25
    Аренда ждет Антона и неудачная карьера, знал куда шел.
    a9kn2cn5pa5p
    a9kn2cn5pa5p
    вчера в 10:24
    Зиньковского испортили в спартаке, в последнее время представляет собой аморфное существо на поле.
    galem72
    galem72
    вчера в 09:57
    С такой статистикой на его атакующих позициях в стольких матчах Зине стоит задуматься о своём присутствии в Спартаке.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 09:45
    Антону надо обстричься на голо и играть в футбол , как он это умеет делать. И не идти по следам Кутепова , который видимо больше собой любовался , а не думал о футболе...
    Bad Listener
    Bad Listener
    вчера в 09:42
    "Я слухи не обсуждаю но этот давайте обсудим"
    Валерыч
    Валерыч
    вчера в 09:34
    Работай, Антон! Улучшай свою игру и не обращай внимания на слухи!
    А работать есть над чем, как минимум, ты должен приносить "Спартаку" такую же пользу, какую ты приносил "Крыльям Советов".
    adekvat
    adekvat
    вчера в 09:18
    Футболисты должны играть, журналисты должны писать. А то как это у них получается, другой вопрос.
    drug01
    drug01
    вчера в 09:07
    Надо просто работать и играть больше всё будет хорошо
    c8tzxcqvnm5f
    c8tzxcqvnm5f
    вчера в 08:56
    Да уж конечно, сам хочет в Зенит, только пока боится об этом сказать.
    Гость
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