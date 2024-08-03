Зиньковский ответил на вопрос о возможном уходе из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» высказался о возможном уходе из клуба.

Новости о том, что мне сказали о необходимости искать новую команду? Мое дело – не обсуждать слухи, а играть в футбол.

Я, конечно, прочитал новость, удивился. Спросил у своих знакомых ребят, что за фразы вкидываются в СМИ непонятные. Для меня это было удивление.

Был ли у меня разговор с тренером и спортивным директором на этот счет? Нет. И не думаю, что надо после таких новостей это обсуждать.

Если бы что-то было действительно, мне бы об этом сказали и я бы что-то предпринял. Но этого нет. Мое дело – работать.