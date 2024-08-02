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«Зенит» интересуется нападающим «Марселя»

вчера, 22:02

Нападающий «Марселя» Амин Арит может продолжить карьеру в России.

По данным источника, интерес к подписанию форварда проявляет «Зенит». Питерский клуб уже начал переговоры о переходе марокканца.

В прошлом сезоне Амин Арит провёл 44 матча за «Марсель», в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.

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Все комментарии
fc53yndf3t3m
fc53yndf3t3m ответ derrik2000 (раскрыть)
сегодня в 11:21
Только в спартак берут хороших футболистов, потому всегда и на пятом месте.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 11:08
Потрясающая статистика!
Получив подготовку в Плейстейшен 5, мну забьет в 44 играх 2 голешника)))
lotsman
lotsman
сегодня в 07:31
"Источники" продолжают подбрасывать на вентилятор, на радость любителям тухленького.))
ed5apxc6b855
ed5apxc6b855
сегодня в 03:08
Как волнует всяка утка недоброжелателей Зенита.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 03:01
Пусть берут. Нам такой нападающий некудышный нужен в Зените. Ну и этот пузырь Газпромовский раздувается, скоро лопнет. У них Сергеев, Педро, Кассьерра, Изидор, Глушенков и Гимараеш есть. зачем им столько - не понятно. А хотят еще и еще. Может хватит государственные деньги тратить?

Мышление как у бюджетников, ей богу: не освоишь бюджет - в следующий год дадут меньше. И Стараются как можно больше потратить, лишь бы не урезали бюджет на следующий год
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:35, ред.
Срочно надо брать...и Илича ...и Кокчу...и Амина Арита....
А то вдруг...Семак в юбилейный сезон гол пропустит....в чемпионате....

Задачи никто не отменял....
30 игр - 30 побед...
100 забитых - 0 пропущенных...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:21, ред.
В связи с этим "интересом" к футболисту " Зенит" напомнил мне бездомную беспородную собаку, которая рыщет по помойкам в поисках мослов.
Кстати, хотелось бы узнать, почему "Марсель" держит в своих рядах такого выдающегося форварда. И не только держит, но и "заставляет" выходить на поле в матчах регулярного чемпионата. Может, у игрока имеется какой - то компромат на владельца клуба и тренера ?
Futurista
Futurista
вчера в 23:36, ред.
Надо в Бордо поискать)...бриджит...

derrik2000
derrik2000
вчера в 22:38, ред.
Неужели руководство Зенита до такой степени низко ставит мастерство российских футболистов РПЛ, что нападающего с ТАКОЙ статистикой покупает?
ВОТ ХДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ!
Посмотрел нарезки матчей с его участием: ранее он играл за Шальке 04, а на футболке надпись генерального спонсора клуба.
Угадайте с одного раза, ХТО? )))
Потому и берут в Зенит.
STVA 1
STVA 1
вчера в 22:32
Да уж! Все не угомонятся никак
матос
матос
вчера в 22:20
Голеадор еппптт )))))
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:17
44 игры - 2 гола. Берут в качестве тренировочной фишки7 Или.......?
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:05
Странная у него статистика
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