«Зенит» интересуется нападающим «Марселя»

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вчера, 22:02

Нападающий «Марселя» может продолжить карьеру в России.

По данным источника, интерес к подписанию форварда проявляет «Зенит». Питерский клуб уже начал переговоры о переходе марокканца.

В прошлом сезоне Амин Арит провёл 44 матча за «Марсель», в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.