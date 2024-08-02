«Зенит» интересуется нападающим «Марселя»

Нападающий «Марселя» Амин Арит может продолжить карьеру в России.
По данным источника, интерес к подписанию форварда проявляет «Зенит». Питерский клуб уже начал переговоры о переходе марокканца.
В прошлом сезоне Амин Арит провёл 44 матча за «Марсель», в которых забил 2 гола и отдал 8 результативных передач.
ВОТ ХДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ!
Посмотрел нарезки матчей с его участием: ранее он играл за Шальке 04, а на футболке надпись генерального спонсора клуба.
Угадайте с одного раза, ХТО? )))
Потому и берут в Зенит.
ВОТ ХДЕ СОБАКА ПОРЫЛАСЬ!
Посмотрел нарезки матчей с его участием: ранее он играл за Шальке 04, а на футболке надпись генерального спонсора клуба.
Угадайте с одного раза, ХТО? )))
Потому и берут в Зенит.