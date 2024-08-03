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Агент Миранчука: «Хочу, чтобы Антон перешёл в „Галатасарай“»

вчера, 10:35

Вадим Шпинёв, агент полузащитника Антона Миранчука, хотел бы видеть футболиста в чемпионате Турции.

Я хочу, чтобы Антон перешёл в «Галатасарай», люблю этот клуб. Но переход будет зависеть от решения Антона и предложения клуба.

Фактор Лиги чемпионов? Да, они играют в Лиге чемпионов, а мы нет. Ребята хотят играть в соревнованиях, от которых дух захватывает. Спортсмен должен именно играть там, где есть высокие цели. Это нормально, чтобы развиваться и конкурировать.

Да, сейчас такие условия, живем при таких обстоятельствах, но что можем поделать? Каждый ищет, выбирает варианты в тех или иных обстоятельствах.

Одно дело – когда тебя покупают за 10-15-30 миллионов, а другое дело – когда приходишь свободным агентом.

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Все комментарии
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:39
Я так понимаю, что Галатасарай никогда агентов не обижал деньгами и обижать не собирается. ))
25s6ypsz7xsd
25s6ypsz7xsd
вчера в 13:03
Наш чемпионат от этого не пострадает.
Vladimir808
Vladimir808 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 12:17
Агент.)
Scorp689
Scorp689
вчера в 12:09
Лишь бы в сарай не попал...
adekvat
adekvat
вчера в 11:59
Осталось Галатасараю захотеть что бы Миранчук к ним перешел.
Igo0rek
Igo0rek ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 11:37
Так это сам Антон и мог перейти в ПАОК, А Алексей уже пару недель в США))
lotsman
lotsman
вчера в 11:33
Мало ли что ты хочешь, главное хочет ли этого Галатасарай.
Валерыч
Валерыч ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 11:32
Жаль... Как всё быстро меняется...
Вчера говорили, что он вроде в "ПАОК" собирается,
а сегодня он уже в США. Спасибо за информацию, будем знать.
Igo0rek
Igo0rek ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 11:26
Брат в США укатил, или там третий брат образовался?
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:23
Не думаю что это хороший вариант для Антона... присядет на скамеечку плотно.
vz3juydy6xps
vz3juydy6xps
вчера в 11:19
Игроки совсем себе не знают цену, в Галатасарае совсем не нужны такие лодыри как Миранчук.
ds8g69u4bu8d
ds8g69u4bu8d
вчера в 11:16
Совсем в Москве играть стало невыносимо, бегут хоть куда.
drug01
drug01
вчера в 11:15
Кто главный агент или игрок???
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:11
Если честно он не уровень да же Галатасарая
Валерыч
Валерыч
вчера в 10:55
Пусть лучше к брату в "ПАОК" идёт.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:54
Турки откат обещали хороший?))
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