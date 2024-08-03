Агент Миранчука: «Хочу, чтобы Антон перешёл в „Галатасарай“»

, агент полузащитника , хотел бы видеть футболиста в чемпионате Турции.

Я хочу, чтобы Антон перешёл в «Галатасарай», люблю этот клуб. Но переход будет зависеть от решения Антона и предложения клуба.

Фактор Лиги чемпионов? Да, они играют в Лиге чемпионов, а мы нет. Ребята хотят играть в соревнованиях, от которых дух захватывает. Спортсмен должен именно играть там, где есть высокие цели. Это нормально, чтобы развиваться и конкурировать.

Да, сейчас такие условия, живем при таких обстоятельствах, но что можем поделать? Каждый ищет, выбирает варианты в тех или иных обстоятельствах.

Одно дело – когда тебя покупают за 10-15-30 миллионов, а другое дело – когда приходишь свободным агентом.