Стали известны результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России

Состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона 2024/2025.
Группа А: «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.
Группа В: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».
Группа С: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН».
Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон».
Команды, которые заняли первые два места в своих группах, отправятся в верхнюю сетку второй стадии Кубка России, третья команда каждой группы – в нижнюю сетку второй стадии, а последняя команда каждой группы вылетает из турнира.
А ты мне до этого писал, что нет такого.
North West
В том то и дело что нет и не было никакого автобуса. Даже с Зенитом в финале.
Ну ты уж определись наконец то, а ещё меня смешным называешь.
А ты мне до этого писал, что нет такого.
North West
В том то и дело что нет и не было никакого автобуса. Даже с Зенитом в финале.
Ну ты уж определись наконец то, а ещё меня смешным называешь.
Где тут "автобус"?
Та же история и в других матчах кубка.
Балтика в чемпионате забила всего 33 гола и это учесть, что Балтика в Грозном сенсационно забила 7 голов.
Не, Балтика конечно молодцы, на "автобусе" доехали до финала кубка, но команда точно не уровня РПЛ, но и не уровень ФНЛ, команда "лифт" одним словом.
Кстати финал кубка был с одной стороны напряжённым, а с другой стороны был вопрос времени когда Балтика устанет отбиваться, а Зенит забьёт свои голы.
Балтика скучное зрелище, но сенсации были всегда.
Где тут "автобус"?
Та же история и в других матчах кубка.
Балтика в чемпионате забила всего 33 гола и это учесть, что Балтика в Грозном сенсационно забила 7 голов.
Не, Балтика конечно молодцы, на "автобусе" доехали до финала кубка, но команда точно не уровня РПЛ, но и не уровень ФНЛ, команда "лифт" одним словом.
Кстати финал кубка был с одной стороны напряжённым, а с другой стороны был вопрос времени когда Балтика устанет отбиваться, а Зенит забьёт свои голы.
Балтика скучное зрелище, но сенсации были всегда.
Вы либо действительно не разбираетесь в российском футболе, ну или у вас специфическое чувство юмора.
Вы либо действительно не разбираетесь в российском футболе, ну или у вас специфическое чувство юмора.
А еще раньше московские команды разводили по группам. Зато сейчас в А Спартак и динамо, в Д нет никого
А еще раньше московские команды разводили по группам. Зато сейчас в А Спартак и динамо, в Д нет никого