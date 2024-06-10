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Стали известны результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России

вчера, 22:13

Состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона 2024/2025.

Группа А: «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.

Группа В: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».

Группа С: «Краснодар», ЦСКА, «Ахмат», «Пари НН».

Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон».

Команды, которые заняли первые два места в своих группах, отправятся в верхнюю сетку второй стадии Кубка России, третья команда каждой группы – в нижнюю сетку второй стадии, а последняя команда каждой группы вылетает из турнира.

Стали известны результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России

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Все комментарии
uxdm3drbk5u9
uxdm3drbk5u9 ответ North West (раскрыть)
сегодня в 16:44
А Балтика аж веселуха, мяч отдали и отбиваются 🤣
North West
North West ответ naf2s386asja (раскрыть)
сегодня в 16:41
Ну по твоей логике с Зенитом тогда любая команда у нас в чемпе будет играть в атобус и значит она тоже скучная и неинтересная)
naf2s386asja
naf2s386asja ответ North West (раскрыть)
сегодня в 16:39
Так это и есть "автобус"!!!
А ты мне до этого писал, что нет такого.

North West
В том то и дело что нет и не было никакого автобуса. Даже с Зенитом в финале.

Ну ты уж определись наконец то, а ещё меня смешным называешь.
North West
North West ответ 97nfzmc224f7 (раскрыть)
сегодня в 16:34, ред.
Как Балтика с такими командами будет владеть мячом?) Она не cпециально отдаёт мяч, а играет от соперника и так как этот соперник ей позволяет играть. Ты хотя бы кроме цирф, игры Балтики смотрел?) Ок, назови мне весёлые команды в лиге, Cпартак?) Лига это по сути чемпионат Москвы и гегемона Зенита, кубок практически таже история. Одни и теже команды, скучно и неинтересно.
97nfzmc224f7
97nfzmc224f7 ответ North West (раскрыть)
сегодня в 15:16, ред.
Владения мячом Балтика 30% Зенит 70%.
Где тут "автобус"?
Та же история и в других матчах кубка.
Балтика в чемпионате забила всего 33 гола и это учесть, что Балтика в Грозном сенсационно забила 7 голов.
Не, Балтика конечно молодцы, на "автобусе" доехали до финала кубка, но команда точно не уровня РПЛ, но и не уровень ФНЛ, команда "лифт" одним словом.
Кстати финал кубка был с одной стороны напряжённым, а с другой стороны был вопрос времени когда Балтика устанет отбиваться, а Зенит забьёт свои голы.
Балтика скучное зрелище, но сенсации были всегда.
North West
North West ответ 468zhbn9j4w5 (раскрыть)
сегодня в 13:37
В том то и дело что нет и не было никакого автобуса. Даже с Зенитом в финале.
cska1948
cska1948 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 09:31
Особенно группа "Д". Самая ровная.
cska1948
cska1948 ответ AlVi77 (раскрыть)
сегодня в 09:29
И теперь московские команды разводят по группам. Подальше от Зенит, а то мало ли что...
468zhbn9j4w5
468zhbn9j4w5 ответ North West (раскрыть)
сегодня в 07:33
Ну, да, с "автобусом" куда интереснее.
mh5x4vx8rezu
mh5x4vx8rezu ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 07:31
Особенно в группе D Зениту очень сложно будет пройти дальше, даже спасительное третье место под вопросом.
Вы либо действительно не разбираетесь в российском футболе, ну или у вас специфическое чувство юмора.
AlVi77
AlVi77
сегодня в 06:13, ред.
Как обычно зенит в группу смерти засунули))))
А еще раньше московские команды разводили по группам. Зато сейчас в А Спартак и динамо, в Д нет никого
North West
North West
вчера в 23:50
Без Балтики не интересно и скучно))
lotsman
lotsman
вчера в 23:00
Нормальные группы.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:42
Довольно таки ровные группы. Без особых перекосов...
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