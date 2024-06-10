Стали известны результаты жеребьёвки Пути РПЛ Кубка России

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вчера, 22:13

Состоялась жеребьёвка группового этапа Пути РПЛ Кубка России сезона 2024/2025.

Группа А: «Динамо», «Спартак», «Крылья Советов», «Динамо» Махачкала.

Группа В: «Локомотив», «Ростов», «Оренбург», «Химки».

Группа С: «Краснодар», ЦСКА , «Ахмат», «Пари НН».

Группа D: «Зенит», «Рубин», «Факел», «Акрон».

Команды, которые заняли первые два места в своих группах, отправятся в верхнюю сетку второй стадии Кубка России, третья команда каждой группы – в нижнюю сетку второй стадии, а последняя команда каждой группы вылетает из турнира.