«Вы видите мои седые волосы?» Ибрагимович не хочет становиться тренером

Экс-игрок «Милана» не хочет становиться тренером.

Тренерство? Нет, вы видите мои седые волосы? Представьте, что будет через неделю работы в качестве тренера. Их рабочий день длится до 12 часов. У них абсолютно нет свободного времени.

Моя роль — все связать, быть лидером и следить за тем, чтобы структура и организация функционировали. Держать всех в тонусе.