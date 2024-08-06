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«Вы видите мои седые волосы?» Ибрагимович не хочет становиться тренером

вчера, 18:22

Экс-игрок «Милана» Златан Ибрагимович не хочет становиться тренером.

Тренерство? Нет, вы видите мои седые волосы? Представьте, что будет через неделю работы в качестве тренера. Их рабочий день длится до 12 часов. У них абсолютно нет свободного времени.

Моя роль — все связать, быть лидером и следить за тем, чтобы структура и организация функционировали. Держать всех в тонусе.

В декабре 2023 года Ибрагимович стал работать в компании RedBird Capital Partners, владеющей правами на «Милан». Швед является партнером инвестиционного портфеля в сфере спорта, медиа и развлечений в компании.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:35
Не хочется посидеть,да уж работа тренера не сахар.
77wv2eff7w5a
77wv2eff7w5a
вчера в 20:15
Знает, что тренер из него будет никудышний.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:50
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏👏🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🌶️🙋🙋🙋🙋🙋🙋🙋
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 19:48
Нет, Маэстро- ну это нечестно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Признайтесь, у Вас точно есть архив на дому!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Щас напишу жалобу в ЖЕК, иначе- оборжусь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Дружище, нельзя столько смеяться, минздрав предупреждает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это- ГЕНИАЛЬНО, просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
Futurista
Futurista
вчера в 19:38
Capral
Capral ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:23
Кто именно- пистон или Ибра? И того и другого видеть не желаю. Но всё-равно, спасибо.)))
sihafazatron
sihafazatron ответ Capral (раскрыть)
вчера в 19:09
А ты матчТВ прям сейчас включи)) И тут он, и там он))
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 18:55
Это более вероятно , нежели лн тренером станет
Capral
Capral
вчера в 18:43
Что уж очень много стало Ибры. Даже про пистона столько не говорят...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:43
Не хочет брать ответственность такую. Хотя было бы интересно посмотреть на такое))
u8az7wjrr7jv
u8az7wjrr7jv
вчера в 18:42
Хочет быть вечно молодым
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:42
Ибрагимович со временем станет владельцем Милана)))
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