«Вы видите мои седые волосы?» Ибрагимович не хочет становиться тренером

Экс-игрок «Милана» Златан Ибрагимович не хочет становиться тренером.
Тренерство? Нет, вы видите мои седые волосы? Представьте, что будет через неделю работы в качестве тренера. Их рабочий день длится до 12 часов. У них абсолютно нет свободного времени.
Моя роль — все связать, быть лидером и следить за тем, чтобы структура и организация функционировали. Держать всех в тонусе.
В декабре 2023 года Ибрагимович стал работать в компании RedBird Capital Partners, владеющей правами на «Милан». Швед является партнером инвестиционного портфеля в сфере спорта, медиа и развлечений в компании.
Дружище, нельзя столько смеяться, минздрав предупреждает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это- ГЕНИАЛЬНО, просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))
Дружище, нельзя столько смеяться, минздрав предупреждает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Это- ГЕНИАЛЬНО, просто нет слов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))))))))))