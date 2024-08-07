Агент Салданьи из «Партизана»: «Из „Краснодара“ с нами никто не связывался»

1723025071

вчера, 13:04

Футбольный агент Густаво Мартинез, представляющий интересы нападающего «Партизана» Матеуса Салданьи, отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Краснодара».

Пока никто из «Краснодара» с нами не связывался. Не знаю, обращались ли напрямую в клуб, но я никогда ничего не слышал ни от кого о «Краснодаре».

Салданья выступает за «Партизан» с июля 2023 года. Его контракт действует до июня 2027 года. В прошедшем сезоне 24-летний форвард сыграл 34 матча во всех турнирах, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач и получил 10 жёлтых карточек. Портал Transfermarkt оценивает бразильца в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Краснодар» проявляет интерес к Салдиньи и готов предложить за него 7 миллионов евро плюс 2 миллиона евро в виде бонусов.