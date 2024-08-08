Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИспания. Примера 2024/2025

«Барселона» может подписать Комана вместо Николаса Уильямса

вчера, 20:22

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Барселону».

Услуги француза были предложены «сине-гранатовым». Главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик является поклонником таланта вингера.

Коман может быть подписан «Барселоной» в качестве альтернативы Николасу Уильямсу из «Атлетика» Бильбао.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиСерхио Рамос может перебраться в Саудовскую Аравию
Вчера, 19:02
Гюндоган: «Возможно, однажды я перейду в турецкую Суперлигу»
Вчера, 18:26
Ришарлисон сообщил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии
Вчера, 17:49
СлухиТри клуба АПЛ интересуются полузащитником «Тоттенхэма»
Вчера, 17:32
«Гавр» опроверг интерес ПАОКа к Кузяеву
Вчера, 17:14
«Тоттенхэм» может подписать нападающего сборной Англии
Вчера, 16:07
Сортировать
Все комментарии
Amsterdamsche Ajax
Amsterdamsche Ajax
вчера в 21:08
Меня подпишите, ничего не изменится в атаке барсы
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:02
Барселона откуда деньги возьмёт на Кингсли Комана?
Клуб, скорее всего, ещё с Месси не рассчитался за последний контракт.
Они похожи на Остапа Бендера, который на аукционе цену за стулья поднял, но ещё не знает, что денег у Кисы нет.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:44
как раз своих главных бедолаг с высокими зарплатам баварцы и хотят сбагрить))
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 20:43
Это плохой вариант. Уильямс намного лучше него и моложе.
sv_1969
sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 20:39
Да Коман больше в лазарете сидит! Он вроде даже год или два назад собирался завязывать с футболом
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:34
никаких французов в Барсе.
после травмы Педри на Евро Ямаль отлично сыгрался с Ольмо.
Ольмо почти в Барселоне.
Были ли на Евро 2024 более крутые фланги, чем Ямаль и Нико Уильямс?
нет!
очень важно договорится с АБ и Нико.
тогда Барса получит великолепную смертоносную пару вингеров, которые будут регулярно разрывать защитные редуты любого соперника.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:23
Ну а где деньги брать... и на покупку и на зарплату.....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 