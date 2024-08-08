«Барселона» может подписать Комана вместо Николаса Уильямса

Полузащитник «Баварии» Кингсли Коман может перейти в «Барселону».
Услуги француза были предложены «сине-гранатовым». Главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик является поклонником таланта вингера.
Коман может быть подписан «Барселоной» в качестве альтернативы Николасу Уильямсу из «Атлетика» Бильбао.
после травмы Педри на Евро Ямаль отлично сыгрался с Ольмо.
Ольмо почти в Барселоне.
Были ли на Евро 2024 более крутые фланги, чем Ямаль и Нико Уильямс?
нет!
очень важно договорится с АБ и Нико.
тогда Барса получит великолепную смертоносную пару вингеров, которые будут регулярно разрывать защитные редуты любого соперника.
после травмы Педри на Евро Ямаль отлично сыгрался с Ольмо.
Ольмо почти в Барселоне.
Были ли на Евро 2024 более крутые фланги, чем Ямаль и Нико Уильямс?
нет!
очень важно договорится с АБ и Нико.
тогда Барса получит великолепную смертоносную пару вингеров, которые будут регулярно разрывать защитные редуты любого соперника.