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Ришарлисон сообщил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии

вчера, 17:49

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон сообщил, что мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

У меня было предложение из Саудовской Аравии. Но моя мечта играть за бразильскую сборную. В АПЛ это сделать проще. Деньги большие, но мои мечты еще больше!

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Все комментарии
_AgamagA_
_AgamagA_
сегодня в 00:43
Кто в здравом уме поменяет мечту на деньги?
Правильно! В Аравии не футбол, а развлечение для местных царьков, которые привыкли всё и всех купить.
exsaxr2rca7z
exsaxr2rca7z
вчера в 17:57
Молодец парень,у него на первом месте слава и титулы
Гость
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