Ришарлисон сообщил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Тоттенхэма» сообщил, что мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

У меня было предложение из Саудовской Аравии. Но моя мечта играть за бразильскую сборную. В АПЛ это сделать проще. Деньги большие, но мои мечты еще больше!