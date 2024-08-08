Ришарлисон сообщил, что отклонил предложение из Саудовской Аравии

Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон сообщил, что мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
У меня было предложение из Саудовской Аравии. Но моя мечта играть за бразильскую сборную. В АПЛ это сделать проще. Деньги большие, но мои мечты еще больше!
Нападающий «Тоттенхэма» Ришарлисон сообщил, что мог продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
У меня было предложение из Саудовской Аравии. Но моя мечта играть за бразильскую сборную. В АПЛ это сделать проще. Деньги большие, но мои мечты еще больше!
Правильно! В Аравии не футбол, а развлечение для местных царьков, которые привыкли всё и всех купить.
Правильно! В Аравии не футбол, а развлечение для местных царьков, которые привыкли всё и всех купить.