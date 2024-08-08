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Серхио Рамос может перебраться в Саудовскую Аравию

вчера, 19:02

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.

По данным источника, интерес к подписанию игрока проявляют саудовские клубы. Переговоры находятся на начальной стадии.

Рамос является свободным агентом после ухода из «Севильи».

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Все комментарии
EIIiada
EIIiada
вчера в 19:40
В СА перейдет, если совсем не будет выбора. Рамос уже раз отказал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:27
в прошлом году рамос гордо отказался от супергигантской зарплаты АльИттихада и вернулся в родной клуб - Севилью....
все думали, вот и закольцевалась карьера великого игрока.
говорили, чемпион ЛЧ предал деньги и выбрал романтику))))
однако возвращение оказалось неудачным.
теперь испанец готов взять денег саудитов.
очень надеюсь, на этот раз, арабы 2-3 раза сократят первоначальное предложение. аргумент - на один год состарился.
а испанцу деваться некуда.
ну а Аль Иттихад, возможно благодаря ему, воспрянет и еще поборется за трофеи с Аль Хилялом.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:14
А по чему бы и нет - возраст 38 - вполне позволяет закончить карьеру в СА.
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