Серхио Рамос может перебраться в Саудовскую Аравию

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в Саудовской Аравии.
По данным источника, интерес к подписанию игрока проявляют саудовские клубы. Переговоры находятся на начальной стадии.
Рамос является свободным агентом после ухода из «Севильи».
все думали, вот и закольцевалась карьера великого игрока.
говорили, чемпион ЛЧ предал деньги и выбрал романтику))))
однако возвращение оказалось неудачным.
теперь испанец готов взять денег саудитов.
очень надеюсь, на этот раз, арабы 2-3 раза сократят первоначальное предложение. аргумент - на один год состарился.
а испанцу деваться некуда.
ну а Аль Иттихад, возможно благодаря ему, воспрянет и еще поборется за трофеи с Аль Хилялом.
все думали, вот и закольцевалась карьера великого игрока.
говорили, чемпион ЛЧ предал деньги и выбрал романтику))))
однако возвращение оказалось неудачным.
теперь испанец готов взять денег саудитов.
очень надеюсь, на этот раз, арабы 2-3 раза сократят первоначальное предложение. аргумент - на один год состарился.
а испанцу деваться некуда.
ну а Аль Иттихад, возможно благодаря ему, воспрянет и еще поборется за трофеи с Аль Хилялом.