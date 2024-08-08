«Гавр» опроверг интерес ПАОКа к Кузяеву

В «Гавре» опровергли слухи об интересе ПАОКа к полузащитнику Далеру Кузяеву.
Ранее клубный инсайдер французской команды заявил, что российский футболист может присоединиться к греческому клубу.
В «Гавре» опровергли слухи об интересе ПАОКа к полузащитнику Далеру Кузяеву.
Ранее клубный инсайдер французской команды заявил, что российский футболист может присоединиться к греческому клубу.
Интересно, зачем ему это понадобилось?
Небось уже пожалел, что связался с Гавром.
И хочет вернуться в Российскую Премьер лигу.
Интересно, зачем ему это понадобилось?
Небось уже пожалел, что связался с Гавром.
И хочет вернуться в Российскую Премьер лигу.