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«Гавр» опроверг интерес ПАОКа к Кузяеву

вчера, 17:14

В «Гавре» опровергли слухи об интересе ПАОКа к полузащитнику Далеру Кузяеву.

Ранее клубный инсайдер французской команды заявил, что российский футболист может присоединиться к греческому клубу.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:11, ред.
Далер...если сейчас проиграем...через 5 лет встречаемся....в Греции...
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:01
Кузяев решил напомнить о себе.
Интересно, зачем ему это понадобилось?
Небось уже пожалел, что связался с Гавром.
И хочет вернуться в Российскую Премьер лигу.
3g6r88q848fr
3g6r88q848fr
вчера в 17:16
Еще одна глупая утка.
Гость
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