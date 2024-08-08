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Агент Балло подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту

вчера, 18:01

Агент полузащитника «Вольфсберга» Тьерно Балло отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива»:

Мы можем подтвердить интерес к игроку со стороны «Локомотива», как и со стороны нескольких других клубов, которые хотят его подписать. У Тьерно действующий контракт до июля 2025 года, и, как мы понимаем, на данный момент «Вольфсберг» не хочет его продавать, хотя до конца контракта и осталось всего 11 месяцев. Трансферное окно еще открыто, никогда не знаешь, что может произойти в футболе.

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Байкал-38.
Байкал-38. ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 06:16
Сборная Франция вообще из одних чистокровных французов создана и ничего.
Это новая реальностью Европы.
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:16
Агент Балло любит "бабло" (нет ну явно же намекает). )))
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:13
Я думал паренек из Африки! А он оказывается чистокровный австриец))
Гость
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