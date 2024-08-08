Агент Балло подтвердил интерес «Локомотива» к футболисту

Агент полузащитника «Вольфсберга» отреагировал на интерес к своему клиенту со стороны «Локомотива»:

Мы можем подтвердить интерес к игроку со стороны «Локомотива», как и со стороны нескольких других клубов, которые хотят его подписать. У Тьерно действующий контракт до июля 2025 года, и, как мы понимаем, на данный момент «Вольфсберг» не хочет его продавать, хотя до конца контракта и осталось всего 11 месяцев. Трансферное окно еще открыто, никогда не знаешь, что может произойти в футболе.