«Манчестер Сити» нацелился на подписание Родриго из «Реала»

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сегодня, 00:22

«Манчестер Сити» определился с новой трансферной целью.

По данным источника, средства, которые будут выручены с продажи в «Атлетико», «горожане» хотят направить на трансфер нападающего «Реала» .

Однако бразильский футболист чувствует себя комфортно в мадридском клубе. Он не собирается уходить.