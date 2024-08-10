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«Манчестер Сити» нацелился на подписание Родриго из «Реала»

сегодня, 00:22

«Манчестер Сити» определился с новой трансферной целью.

По данным источника, средства, которые будут выручены с продажи Хулиана Альвареса в «Атлетико», «горожане» хотят направить на трансфер нападающего «Реала» Родриго Силвы.

Однако бразильский футболист чувствует себя комфортно в мадридском клубе. Он не собирается уходить.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:10
не надо...пусть этот лентяй сидит в своей Нигерии)) А у сити есть Савио, который ничем не хуже))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:38
Если предложат хороший контракт,то Родриго может и подумать.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 06:10
Нечего ему искать добра от добра.....
u3r6zgpj839k
u3r6zgpj839k
сегодня в 06:06
Бразильцу в теплом Реале куда комфортнее, чем в туманном Манчестере.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 02:13
Если только Мбапе его из старта подвинет , тогда смысл есть
амурец
амурец
сегодня в 01:18
Вообщето Родриго играет в лучшем клубе, ладно бы был в глухом запасе, тогда конечно можно и в МС, а так ему и в Реале хорошо
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:41
Играть в Реале более почётно.
У Родриго там многое получается.
Спрашивается, зачем ему уходить в МС?
А деньги он и в Реале получает очень хорошие.
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