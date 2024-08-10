«Манчестер Сити» нацелился на подписание Родриго из «Реала»

«Манчестер Сити» определился с новой трансферной целью.
По данным источника, средства, которые будут выручены с продажи Хулиана Альвареса в «Атлетико», «горожане» хотят направить на трансфер нападающего «Реала» Родриго Силвы.
Однако бразильский футболист чувствует себя комфортно в мадридском клубе. Он не собирается уходить.
У Родриго там многое получается.
Спрашивается, зачем ему уходить в МС?
А деньги он и в Реале получает очень хорошие.
У Родриго там многое получается.
Спрашивается, зачем ему уходить в МС?
А деньги он и в Реале получает очень хорошие.