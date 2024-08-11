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Мбаппе могут не включить в стартовый состав на матч Суперкубка УЕФА

вчера, 21:06
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта14.08.2024 в 22:00 Не начался

14 августа в Варшаве пройдёт матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Аталантой».

Сообщается, что главный тренер испанской команды Карло Анчелотти планирует выпустить в стартовом составе игроков, выигравших Лигу чемпионов в прошлом сезоне, а Эдер Милитао и Лука Модрич заменят покинувших летом клуб Начо и Тони Крооса.

Таким образом, в основе могут не появиться пришедшие летом в «Реал» Килиан Мбаппе и Эндрик.

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Все комментарии
657723thjpda
657723thjpda
сегодня в 03:20
Думаю Карло разберётся кому играть и найдёт нужные слова
drug01
drug01
вчера в 22:04
Надо дать возможность сыграть всем!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:00
Ой подумаешь какие-то негры не сыграют... Вот Миранчука не будет это потеря для Аталанты!))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:43
Стартовый состав выбирает тренер.
Аргументы в пользу победителей Лиги чемпионов очень убедительно звучат.
А Мбаппе фактически провалил прошлый сезон и в клубе, и в сборной.
Ему ещё нужно доказать свою пользу Реалу.
lotsman
lotsman
вчера в 21:41
Правильно играть должны те, кто боролся за эту игру.
SHEARER
SHEARER
вчера в 21:08
Это будет правильно!
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