Мбаппе могут не включить в стартовый состав на матч Суперкубка УЕФА

14 августа в Варшаве пройдёт матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Аталантой».
Сообщается, что главный тренер испанской команды Карло Анчелотти планирует выпустить в стартовом составе игроков, выигравших Лигу чемпионов в прошлом сезоне, а Эдер Милитао и Лука Модрич заменят покинувших летом клуб Начо и Тони Крооса.
Таким образом, в основе могут не появиться пришедшие летом в «Реал» Килиан Мбаппе и Эндрик.
Аргументы в пользу победителей Лиги чемпионов очень убедительно звучат.
А Мбаппе фактически провалил прошлый сезон и в клубе, и в сборной.
Ему ещё нужно доказать свою пользу Реалу.
Аргументы в пользу победителей Лиги чемпионов очень убедительно звучат.
А Мбаппе фактически провалил прошлый сезон и в клубе, и в сборной.
Ему ещё нужно доказать свою пользу Реалу.