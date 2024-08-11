Мбаппе могут не включить в стартовый состав на матч Суперкубка УЕФА

1723399616

вчера, 21:06

14 августа в Варшаве пройдёт матч за Суперкубок УЕФА между мадридским «Реалом» и «Аталантой».

Сообщается, что главный тренер испанской команды планирует выпустить в стартовом составе игроков, выигравших Лигу чемпионов в прошлом сезоне, а Эдер Милитао и Лука Модрич заменят покинувших летом клуб Начо и Тони Крооса.

Таким образом, в основе могут не появиться пришедшие летом в «Реал» и .