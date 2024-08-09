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Сафонов получит вызов в сборную России на игры с Вьетнамом и Таиландом

вчера, 09:52

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов получит вызов в сборную России для участия в контрольных матчах с командами Вьетнама и Таиланда.

Решение об игре за национальную команду примет сам вратарь. Он сможет пропустить эти сборы, если ему потребуется больше времени для того, чтобы освоиться в парижском коллективе.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:03
Это конечно не дело, чтобы решение о том, играть или не играть за сборную принимал сам Сафонов. Может создаться нехороший пример (прецедент) для остальных игроков сборной. Решение (играть или не играть тому или иному игроку) должен принимать тренер сборной.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 14:20, ред.
Сафонову лучше бы сейчас освоиться в новом клубе, а не летать в сборную. Даже не приглашайте, у него борьба за место в воротах только начинается. Ну правда, товарняки против стран из второй сотни рейтинга ФИФА вообще не стоят и одного матча ПСЖ. Пусть сидит в клубе, это для его же блага. Чем лучше он проведет межсезонку и старт сезона, тем больше у него шансов в борьбе за место.

А с другой стороны, там вроде пауза в сентябре у всего мира на игры сборных, так что я бы на его месте все-таки полетел. Матчей у ПСЖ в это время не будет, т.к. весь состав разъедется по своим сборным. Я с нашим отсутствием международных турниров совсем забыл, что пауза на игры сборных у всех, а не только у нас
lotsman
lotsman
вчера в 14:05
Лучше осваиваться в команде. Товарняки без него сыграют.
112910415
112910415
вчера в 11:52
мог ли мечтать условный Сперцян ...
что будет играть рядом с вратарём ПСЖ ?!
cqh2cxrtm36q
cqh2cxrtm36q
вчера в 11:39
Дожились, у нас уже игроки сами принимают решение выступать за сборную или нет.
nw9h9jymsdah
nw9h9jymsdah
вчера в 11:15
Сафонов в ПСЖ превратится в заурядного лавочного вратаря, в сборной другие сыграют лучше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 11:08
По его последней игре ему ему в сборной делать нечего. А решение должен тренер принимать, а не он
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:44
Что значит решение о выступлении за сборную примет сам вратарь?
Или выступать за главную команду России больше не престижно?
Конечно, Карпин превратил сборную в проходной двор.
Он вызывает на сборы большое количество людей.
Гость
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