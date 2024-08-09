Сафонов получит вызов в сборную России на игры с Вьетнамом и Таиландом

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов получит вызов в сборную России для участия в контрольных матчах с командами Вьетнама и Таиланда.
Решение об игре за национальную команду примет сам вратарь. Он сможет пропустить эти сборы, если ему потребуется больше времени для того, чтобы освоиться в парижском коллективе.
Или выступать за главную команду России больше не престижно?
Конечно, Карпин превратил сборную в проходной двор.
Он вызывает на сборы большое количество людей.
Или выступать за главную команду России больше не престижно?
Конечно, Карпин превратил сборную в проходной двор.
Он вызывает на сборы большое количество людей.
А с другой стороны, там вроде пауза в сентябре у всего мира на игры сборных, так что я бы на его месте все-таки полетел. Матчей у ПСЖ в это время не будет, т.к. весь состав разъедется по своим сборным. Я с нашим отсутствием международных турниров совсем забыл, что пауза на игры сборных у всех, а не только у нас
А с другой стороны, там вроде пауза в сентябре у всего мира на игры сборных, так что я бы на его месте все-таки полетел. Матчей у ПСЖ в это время не будет, т.к. весь состав разъедется по своим сборным. Я с нашим отсутствием международных турниров совсем забыл, что пауза на игры сборных у всех, а не только у нас