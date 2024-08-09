Сафонов получит вызов в сборную России на игры с Вьетнамом и Таиландом

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вчера, 09:52

Голкипер ПСЖ получит вызов в сборную России для участия в контрольных матчах с командами Вьетнама и Таиланда.

Решение об игре за национальную команду примет сам вратарь. Он сможет пропустить эти сборы, если ему потребуется больше времени для того, чтобы освоиться в парижском коллективе.