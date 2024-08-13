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«Факел» может провести домашние матчи без зрителей или на другом стадионе

вчера, 13:44

Воронежский «Факел» в связи с оперативной обстановкой рассматривает различные варианты организации двух следующих домашних матчей. Об этом источнику сообщили в пресс-службе правительства региона.

По «Факелу» изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион «Локомотив» в Москве. С учётом оперативной обстановки губернатор призвал перенести на более поздние даты все события с большим количеством людей.

Ранее правительство Воронежской области приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. Также обсудили возможность переноса массовых мероприятий, запланированных частными организациями.

15 августа «Факел» дома сыграет с тольяттинским «Акроном» в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а 18 августа встретится с московским «Спартаком» в 5-м туре Премьер-Лиги.

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Futurista
Futurista ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 23:04
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 17:27
О том КАК играть, можно и не думать. А вот вопросом ГДЕ - и так уже занимаются.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:15
Я когда увидел заголовок новости, подумал: "Факел может провести домашние матчи без зрителей или на другом стадионе. А может и не провести? За что?" Сначала подумал, они там что, резню устроили в прошлом матче на трибунах? Болельщиков то за что?

А потом открыл новость и вспомнил о причине. Факелу однозначно лучше провести матчи в Москве на заявленном запасном поле. Но возникает вопрос: А как на домашний матч со Спартаком москвичей пускать? На своем "домашнем" поле трибуны будут красно-белые?)) или пускать болельщиков "гостей" только на гостевой сектор?)) Ситуация неоднозначная.

Я бы поменял местами Факелу домашние матчи с гостевыми в календаре. Чтобы в 5 туре со Спартаком матч считался гостевым, а игра второго круга чемпионата стала домашней. И так все ближайшие матчи на пару месяцев. Так будет честно по отношению к болельщикам. Весной больше домашних матчей будет. Тем более от посещаемости же сейчас многое зависит
Evgen0990
Evgen0990 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 16:35
Из за К.Т.О введённые в Белгородской , Курской и Брянской областях .
B.Y.O.B.
B.Y.O.B.
вчера в 15:48
А что случилось, почему переносят?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:46
Это Спартак наверняка подсуетился. В Воронеже они обычно огребают...
Сп62
Сп62
вчера в 14:58
Проще всего домашние игры перенести на второй круг.
shlomo
shlomo
вчера в 14:04
Непростая ситуация- это когда кот на ковер на-ссал и и его в чистку сдавать надо, а это..... С таким положением дел, лучше сразу с чемпионата сняться, в Воронеже полный стадион собирался мощная поддержка, а это получается как Тамбов в Саранске играл 150 человек на стадионе....
drug01
drug01
вчера в 14:00
Надо исключить больших неприятностей, хорошо подумать где и как играть!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:53
Лучше провести матчи в других городах.
Вот только доставку болельщиков нужно организовать.
Лучше всего на автобусах - туда и обратно.
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