«Факел» может провести домашние матчи без зрителей или на другом стадионе

1723545883

вчера, 13:44

Воронежский «Факел» в связи с оперативной обстановкой рассматривает различные варианты организации двух следующих домашних матчей. Об этом источнику сообщили в пресс-службе правительства региона.

По «Факелу» изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион «Локомотив» в Москве. С учётом оперативной обстановки губернатор призвал перенести на более поздние даты все события с большим количеством людей.

Ранее правительство Воронежской области приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. Также обсудили возможность переноса массовых мероприятий, запланированных частными организациями.