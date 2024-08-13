«Факел» может провести домашние матчи без зрителей или на другом стадионе

Воронежский «Факел» в связи с оперативной обстановкой рассматривает различные варианты организации двух следующих домашних матчей. Об этом источнику сообщили в пресс-службе правительства региона.
По «Факелу» изучаются несколько вариантов, в их числе игры без зрителей и перенос матчей на запасное поле, которым в нашем случае заявлен стадион «Локомотив» в Москве. С учётом оперативной обстановки губернатор призвал перенести на более поздние даты все события с большим количеством людей.
Ранее правительство Воронежской области приняло решение о приостановлении проведения всех массовых мероприятий в регионе в целях безопасности. Также обсудили возможность переноса массовых мероприятий, запланированных частными организациями.
15 августа «Факел» дома сыграет с тольяттинским «Акроном» в рамках 2-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России, а 18 августа встретится с московским «Спартаком» в 5-м туре Премьер-Лиги.
А потом открыл новость и вспомнил о причине. Факелу однозначно лучше провести матчи в Москве на заявленном запасном поле. Но возникает вопрос: А как на домашний матч со Спартаком москвичей пускать? На своем "домашнем" поле трибуны будут красно-белые?)) или пускать болельщиков "гостей" только на гостевой сектор?)) Ситуация неоднозначная.
Я бы поменял местами Факелу домашние матчи с гостевыми в календаре. Чтобы в 5 туре со Спартаком матч считался гостевым, а игра второго круга чемпионата стала домашней. И так все ближайшие матчи на пару месяцев. Так будет честно по отношению к болельщикам. Весной больше домашних матчей будет. Тем более от посещаемости же сейчас многое зависит
А потом открыл новость и вспомнил о причине. Факелу однозначно лучше провести матчи в Москве на заявленном запасном поле. Но возникает вопрос: А как на домашний матч со Спартаком москвичей пускать? На своем "домашнем" поле трибуны будут красно-белые?)) или пускать болельщиков "гостей" только на гостевой сектор?)) Ситуация неоднозначная.
Я бы поменял местами Факелу домашние матчи с гостевыми в календаре. Чтобы в 5 туре со Спартаком матч считался гостевым, а игра второго круга чемпионата стала домашней. И так все ближайшие матчи на пару месяцев. Так будет честно по отношению к болельщикам. Весной больше домашних матчей будет. Тем более от посещаемости же сейчас многое зависит