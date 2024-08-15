Сын Роналдиньо подписал первый профессиональный контракт

Нападающий Жоао Мендес, который является сыном обладателя «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо, подписал контракт с «Бёрнли». Соглашение рассчитано до июня 2026 года.
Напомним, в конце июня Жоао покинул систему «Барселоны».
Нападающий Жоао Мендес, который является сыном обладателя «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо, подписал контракт с «Бёрнли». Соглашение рассчитано до июня 2026 года.
Напомним, в конце июня Жоао покинул систему «Барселоны».
Но имея такого отца, должен был стать Роналдиньо Жуниором . И тогда сразу и ценник выше, и на слуху бы был постоянно. Плюс контракты рекламные. А так какой-то Мендес. Не заиграет и фиг с ним будто
Но имея такого отца, должен был стать Роналдиньо Жуниором . И тогда сразу и ценник выше, и на слуху бы был постоянно. Плюс контракты рекламные. А так какой-то Мендес. Не заиграет и фиг с ним будто