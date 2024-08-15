Сын Роналдиньо подписал первый профессиональный контракт

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вчера, 12:44

Нападающий , который является сыном обладателя «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо, подписал контракт с «Бёрнли». Соглашение рассчитано до июня 2026 года.

Напомним, в конце июня Жоао покинул систему «Барселоны».