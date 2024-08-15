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Сын Роналдиньо подписал первый профессиональный контракт

вчера, 12:44

Нападающий Жоао Мендес, который является сыном обладателя «Золотого мяча» 2005 года Роналдиньо, подписал контракт с «Бёрнли». Соглашение рассчитано до июня 2026 года.

Сын Роналдиньо подписал первый профессиональный контракт

Напомним, в конце июня Жоао покинул систему «Барселоны».

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:28
Улыбка есть, всё на месте.
Но имея такого отца, должен был стать Роналдиньо Жуниором . И тогда сразу и ценник выше, и на слуху бы был постоянно. Плюс контракты рекламные. А так какой-то Мендес. Не заиграет и фиг с ним будто
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:42
Если будет играть как отец,то это хорошо !
n6hwtmyqcwac
n6hwtmyqcwac
вчера в 13:30
Значит смена растёт достойная!!!!
mps9nwh4z3zu
mps9nwh4z3zu
вчера в 12:50
Фамилию матери что ли взял?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:46
А почему он Мендес?
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