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«Чикаго Файр» объявил об уходе Шакири

вчера, 19:32

Пресс-служба «Чикаго Файр» объявила об уходе полузащитника Джердана Шакири.

Контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.

«Чикаго Файр» объявил об уходе Шакири

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Все комментарии
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ e598fswpsv6n (раскрыть)
вчера в 20:59
Возможно в один из клубов стран Ближнего Востока.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:58
Куда интересно он намылился?
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:43
С самого начала карьеры Шакири перехвалили.
Потом под микроскопом искали его положительные игровые способности.
Скорее всего не обошлось без пройдохи агента...
Вот и прошла его карьера, теперь и Чикаго не нужен.
Куда он теперь пристроиться, даже интересно стало?
e598fswpsv6n
e598fswpsv6n
вчера в 19:43
Куда же он пойдёт????
Вещий
Вещий
вчера в 19:42
Интересная статья.... ни клуб не знаю ни игрока...
Гость
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