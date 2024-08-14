«Чикаго Файр» объявил об уходе Шакири

Пресс-служба «Чикаго Файр» объявила об уходе полузащитника Джердана Шакири.
Контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Пресс-служба «Чикаго Файр» объявила об уходе полузащитника Джердана Шакири.
Контракт с футболистом был расторгнут по обоюдному согласию сторон.
Потом под микроскопом искали его положительные игровые способности.
Скорее всего не обошлось без пройдохи агента...
Вот и прошла его карьера, теперь и Чикаго не нужен.
Куда он теперь пристроиться, даже интересно стало?
Потом под микроскопом искали его положительные игровые способности.
Скорее всего не обошлось без пройдохи агента...
Вот и прошла его карьера, теперь и Чикаго не нужен.
Куда он теперь пристроиться, даже интересно стало?