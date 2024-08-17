«Арсенал» победил «Вулверхэмптон» в игре АПЛ

«Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги (2:0).
На 25-й минуте счёт открыл Кай Хаверц. Букайо Сака на 74-й забил второй мяч лондонского клуба.
|Арсенал2 : 0Вулверхэмптон
|Матч завершен
«Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги (2:0).
На 25-й минуте счёт открыл Кай Хаверц. Букайо Сака на 74-й забил второй мяч лондонского клуба.
Вобщем и целом- победа на классе и по игре. Арсенал с победой, и очень надеюсь, что в этом сезоне- команда не упустит свой чемпионский шанс!!!!!!! Удачи Арсеналу!!!!!!!
Вобщем и целом- победа на классе и по игре. Арсенал с победой, и очень надеюсь, что в этом сезоне- команда не упустит свой чемпионский шанс!!!!!!! Удачи Арсеналу!!!!!!!
есть 3 очка и всухую.
вратарь Арсенала имхо лучший игрок матча)))но и Сака показал свой класс.
конечно, были и ошибки. и поспешные действия, и много брака.
но.....сезон только начался, это первый матч.
и команда хорошо себя показала...
а не ошибается тот кто ничего не делает!
так что мои поздравления фанатам лондонского клуба, потерпите немного сейчас эти парни разойдутся, будут много голы...хорошая игра , импульс хороший , тонус добавят....и возможно, долгожданная победа в этом сезоне АПЛ.
есть 3 очка и всухую.
вратарь Арсенала имхо лучший игрок матча)))но и Сака показал свой класс.
конечно, были и ошибки. и поспешные действия, и много брака.
но.....сезон только начался, это первый матч.
и команда хорошо себя показала...
а не ошибается тот кто ничего не делает!
так что мои поздравления фанатам лондонского клуба, потерпите немного сейчас эти парни разойдутся, будут много голы...хорошая игра , импульс хороший , тонус добавят....и возможно, долгожданная победа в этом сезоне АПЛ.