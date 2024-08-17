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«Арсенал» победил «Вулверхэмптон» в игре АПЛ

вчера, 18:53
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптонМатч завершен

«Арсенал» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче 1-го тура Английской Премьер-Лиги (2:0).

На 25-й минуте счёт открыл Кай Хаверц. Букайо Сака на 74-й забил второй мяч лондонского клуба.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:33
Новый сезон АПЛ стартовал еще вчера, а сегодня старт в новом сезоне взяла моя любимая команда! Для начала поздравляю всех пушкарей с победой! Победа заслуженная, но неуверенная, не смотря на счет! Вилно было, что еще не все игроки в тонусе, чудили и надежный Салиба, и привозной Зинченко....благо Райя показал класс и начал охоту за новой "золотой перчаткой"! По игре больше всего понравился Сака. Надеюсь, в следующем матче команда будет более собранной, т.к Вилла может наказать за такие ошибки
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 20:22
Ничего страшного, первый блин комом.
xat9vrrte6ts
xat9vrrte6ts
вчера в 20:22
Неожиданности не случилось
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:29
канониры Артеты начинают сезон с уверенной победы!
есть 3 очка и всухую.
вратарь Арсенала имхо лучший игрок матча)))но и Сака показал свой класс.
конечно, были и ошибки. и поспешные действия, и много брака.
но.....сезон только начался, это первый матч.
и команда хорошо себя показала...
а не ошибается тот кто ничего не делает!
так что мои поздравления фанатам лондонского клуба, потерпите немного сейчас эти парни разойдутся, будут много голы...хорошая игра , импульс хороший , тонус добавят....и возможно, долгожданная победа в этом сезоне АПЛ.
Capral
Capral
вчера в 19:05
Обычно, я критикую вратарей, за их неумение и нежелание играть на выходах, но в данном случае, вратарь "волков" сыграл и решительно, и бесстрашно, но не расчётливо, и пропустил. Если видишь, такое скопление народу в своей вратарской, действовать надо очень продуманно. Второй гол, тоже, вероятно вратарь мог взять, но для победы Арсенала хватило и одной ошибки вратаря. В целом- однозначно хозяева смотрелись агрессивней, острей и действия выглядели продуманными, и неспонтанными, как у "волков"...

Вобщем и целом- победа на классе и по игре. Арсенал с победой, и очень надеюсь, что в этом сезоне- команда не упустит свой чемпионский шанс!!!!!!! Удачи Арсеналу!!!!!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:00
С победой, пушкари! Уверенно, убедительно, на классе.
Хотя и не без ошибок. Салиба конечно начудил.
Хорошо, что есть Райя.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:58
Тут без сенсаций... С победой пушкарей
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