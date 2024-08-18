Защитник «Ромы» перешёл в «Эспаньол» на правах аренды

Защитник Мараш Кумбулла перешёл из «Ромы» в «Эспаньол».
Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Сассуоло» в рамках аренды.
Защитник Мараш Кумбулла перешёл из «Ромы» в «Эспаньол».
Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
В прошлом сезоне игрок выступал за «Сассуоло» в рамках аренды.
Только что Верона уничтожила Наполи 3:0.
Конте не зря демонстрировал пораженческие взгляды.
Только что Верона уничтожила Наполи 3:0.
Конте не зря демонстрировал пораженческие взгляды.