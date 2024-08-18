Защитник «Ромы» перешёл в «Эспаньол» на правах аренды

«Арсенал» и «Ливерпуль» не сильно убедили на старте АПЛ. К претендентам на титул есть вопросы Чтобы снова бросить вызов «Манчестер Сити», им нужно быть идеальными.

Мареска не сдал экзамен Гвардиоле. «Манчестер Сити» удачно съездил в Лондон «Челси» снова огорчает своих болельщиков и Тодда Боэли.