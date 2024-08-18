Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковИспания. Примера 2024/2025

Защитник «Ромы» перешёл в «Эспаньол» на правах аренды

вчера, 21:26

Защитник Мараш Кумбулла перешёл из «Ромы» в «Эспаньол».

Арендное соглашение рассчитано на один сезон.

В прошлом сезоне игрок выступал за «Сассуоло» в рамках аренды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Алавес» взял в аренду нападающего «Атлетико»
Вчера, 19:41 Фото
Слухи«Бернли» возьмёт в аренду защитника «Челси»
Вчера, 18:54
Официально«Айнтрахт» объявил об аренде защитника сборной Бельгии
Вчера, 13:49 Фото
Официально«Саутгемптон» пополнился хавбеком «Челси»
17 августа
Официально«Лацио» арендовал нападающего сборной Сенегала
17 августа
Официально«Фиорентина» арендовала Гудмундссона
16 августа
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:49
В общем Мараш уверенно "идёт" по арендам.)
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:48
Зачем нам обсуждать этот трансфер?
Только что Верона уничтожила Наполи 3:0.
Конте не зря демонстрировал пораженческие взгляды.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 