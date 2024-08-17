«Саутгемптон» пополнился хавбеком «Челси»

1723845235

вчера, 00:53

«Саутгемптон» объявил об аренде полузащитника «Челси» . Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне хавбек молодёжной сборной Франции провёл 15 матчей в составе лондонской команды во всех турнирах.