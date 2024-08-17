«Саутгемптон» пополнился хавбеком «Челси»

«Саутгемптон» объявил об аренде полузащитника «Челси» Чимуаны Угочукву. Соглашение рассчитано до конца сезона.
В прошлом сезоне хавбек молодёжной сборной Франции провёл 15 матчей в составе лондонской команды во всех турнирах.
«Саутгемптон» объявил об аренде полузащитника «Челси» Чимуаны Угочукву. Соглашение рассчитано до конца сезона.
В прошлом сезоне хавбек молодёжной сборной Франции провёл 15 матчей в составе лондонской команды во всех турнирах.
Челси сейчас гробит игроков, а потом их продаёт.
Много ли футболистов после Челси заиграли в других командах на высоком уровне.
Челси сейчас гробит игроков, а потом их продаёт.
Много ли футболистов после Челси заиграли в других командах на высоком уровне.