Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: аренда игроковАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Саутгемптон» пополнился хавбеком «Челси»

вчера, 00:53

«Саутгемптон» объявил об аренде полузащитника «Челси» Чимуаны Угочукву. Соглашение рассчитано до конца сезона.

В прошлом сезоне хавбек молодёжной сборной Франции провёл 15 матчей в составе лондонской команды во всех турнирах.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Официально«Лацио» арендовал нападающего сборной Сенегала
Вчера, 00:43
Официально«Фиорентина» арендовала Гудмундссона
16 августа
Официально«Аталанта» объявила о переходе Брешианини
16 августа
Слухи«Саутгемптон» усилится хавбеком «Челси»
16 августа
Официально«Бетис» объявил об аренде защитника «Наполи»
15 августа Фото
Официально«Фейеноорд» взял в аренду нападающего «Брайтона»
15 августа
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:54
Имечко как раз для Гены Орлова)))
s9hdq3jsvetc
s9hdq3jsvetc
вчера в 08:28
Святой Чимуана это что-то новенькое
ABir
ABir
вчера в 08:09
Вроде игрок сборной Франции, а имя у него, как у вождя индейского племени
adekvat
adekvat ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 08:00
А их в Челси и не было таких в последнее время.
Вещий
Вещий
вчера в 07:57
Набрали три команды теперь не знают куда половина сбагрить...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 07:31
Челси теперь нужно куда-то распихать не попадающих в состав и в заявку...
8pmpe8tag7hj
8pmpe8tag7hj
вчера в 07:05
Переход Лесли Угочукву из «Челси» в «Саутгемптон» на правах аренды до конца сезона — это интересный шаг для обоих клубов. «Челси» отправляет своего молодого полузащитника в аренду, чтобы он получил больше игрового времени и опыта, а «Саутгемптон» получает талантливого игрока на позицию опорного хавбека.
Alex_67
Alex_67
вчера в 01:10
Это очень опасно.
Челси сейчас гробит игроков, а потом их продаёт.
Много ли футболистов после Челси заиграли в других командах на высоком уровне.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 