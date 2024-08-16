Главный тренер «Челси» — о раздутой заявке: «Это нехорошо»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о большой заявке команды, в которой числится 43 игрока, однако только 28 отправились в недавний предсезонный тур.
Если я начинаю думать, что у меня 43 игрока, это нехорошо, поскольку с нами тренируются 28. Пол и Лоуренс (директора клуба — прим.ред.) отвечают за поиск решений для этих ребят, а не я.
мне предложили нормально зарплату.
плюс это мой шанс показать себя...и даже если прогорит, я не виноват.
вы состав видели? какие то 43 ноунеймы.
что все это означает?
то что фанатам Челси придется набраться терпения и ждать лучших времен.
то как клуб ведет по отношении Галлахера, это просто непростительно.
пусть Мареска и Боули получат свое.
мне предложили нормально зарплату.
плюс это мой шанс показать себя...и даже если прогорит, я не виноват.
вы состав видели? какие то 43 ноунеймы.
что все это означает?
то что фанатам Челси придется набраться терпения и ждать лучших времен.
то как клуб ведет по отношении Галлахера, это просто непростительно.
пусть Мареска и Боули получат свое.