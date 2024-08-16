Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

Главный тренер «Челси» — о раздутой заявке: «Это нехорошо»

16 августа 2024, 22:38

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался о большой заявке команды, в которой числится 43 игрока, однако только 28 отправились в недавний предсезонный тур.

Если я начинаю думать, что у меня 43 игрока, это нехорошо, поскольку с нами тренируются 28. Пол и Лоуренс (директора клуба — прим.ред.) отвечают за поиск решений для этих ребят, а не я.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноПолузащитник «Реала» Камавинга получил травму перед Суперкубком УЕФА
14 августа
Слухи«Барселона» ещё не зарегистрировала 5 игроков для Ла Лиги
14 августа
В «Динамо» Мх сообщили, какая надпись будет у новичка с фамилией из 25 букв
13 августа
ОфициальноМбаппе и Эндрик вошли в заявку «Реала» на матч Суперкубка УЕФА
13 августа
«Барселона» смогла заявить на сезон Фати, Гарсию и Ленгле
12 августа
«Барселона» не может зарегистрировать Ольмо
12 августа
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 09:56
Типа, он не виноват. Удобная позиция.
he2mj3zwpdtm
he2mj3zwpdtm
вчера в 06:26
Но ведь кто-то же их купил...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 03:12
Срочно подавать объявление на Avito о продажах ненужных игроков...
zz2hxm7txd29
zz2hxm7txd29
вчера в 00:18
Тренер заранее ищет себе оправдание
sihafazatron
sihafazatron
16 августа в 22:49
Боэли: "у нас всего 43 игрока??? Отправляйте скаутов в Африку!! Брать всех! "
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 августа в 22:49
переведу Мареска на русский :
мне предложили нормально зарплату.
плюс это мой шанс показать себя...и даже если прогорит, я не виноват.
вы состав видели? какие то 43 ноунеймы.
что все это означает?
то что фанатам Челси придется набраться терпения и ждать лучших времен.
то как клуб ведет по отношении Галлахера, это просто непростительно.
пусть Мареска и Боули получат свое.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 