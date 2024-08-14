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Полузащитник «Реала» Камавинга получил травму перед Суперкубком УЕФА

вчера, 15:21
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 0Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)АталантаМатч завершен

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил травму.

Сегодня французский футболист прошёл обследование, по итогам которого у него диагностировали растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена.

Игрок ранее был включён в заявку команды на матч Суперкубка УЕФА с «Аталантой».

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Все комментарии
ABir
ABir
вчера в 19:43
У Реала скамейка вполне позволяет сыграть без травмированного Эдуардо
Валерыч
Валерыч
вчера в 18:09
Для "Реала" это не проблема и вряд ли его отсутствие как-то сильно скажется на игре команды. Да и заменить кем найдётся.
Alex_67
Alex_67
вчера в 17:11
Жаль, конечно...
Но ничего страшного — обойдутся без него.
У них там Мбаппе копытами землю роет.
А Камавинга пускай лечится
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 16:15
Пущай не переживает и спокойно лечится, Мбаппе порешает сам все вопросы...)
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 15:57
У Реала мощный состав. Это не потеря для клуба. Здоровья игроку.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:52, ред.
Здоровья ему. Главное чтобы без последствий
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:33
Это плохая новость для Реала !
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