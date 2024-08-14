Полузащитник «Реала» Камавинга получил травму перед Суперкубком УЕФА

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга получил травму.
Сегодня французский футболист прошёл обследование, по итогам которого у него диагностировали растяжение внутренней коллатеральной связки левого колена.
Игрок ранее был включён в заявку команды на матч Суперкубка УЕФА с «Аталантой».
Но ничего страшного — обойдутся без него.
У них там Мбаппе копытами землю роет.
А Камавинга пускай лечится
Но ничего страшного — обойдутся без него.
У них там Мбаппе копытами землю роет.
А Камавинга пускай лечится