Личка: «Антон Миранчук помог бы нашей команде»

Главный тренер «Динамо» ответил на вопрос о свободных агентах, которые могли бы помочь команде.

Сейчас на российском рынке три свободных агента – Дзюба, Джикия и Антон Миранчук, кого бы я забрал в «Динамо»? У меня есть четыре-пять центральных защитников, на эту позицию не хотел бы делать трансферы. Что касается Дзюбы, впереди есть Тюкавин. Если бы Артём захотел к нам в команду, то у него было бы желание играть. Для меня нападающий номер один – Тюкавин. И еще есть Гладышев. А Миранчук – интересный футболист, который может играть на двух-трех позициях, очень умный. Но, мне кажется, ему хочется уехать за границу. На сегодня Антон помог бы нашей команде. Из этой тройки свободных агентов я бы взял Миранчука.