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Личка: «Антон Миранчук помог бы нашей команде»

вчера, 12:52

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос о свободных агентах, которые могли бы помочь команде.

Сейчас на российском рынке три свободных агента – Дзюба, Джикия и Антон Миранчук, кого бы я забрал в «Динамо»? У меня есть четыре-пять центральных защитников, на эту позицию не хотел бы делать трансферы. Что касается Дзюбы, впереди есть Тюкавин. Если бы Артём захотел к нам в команду, то у него было бы желание играть. Для меня нападающий номер один – Тюкавин. И еще есть Гладышев. А Миранчук – интересный футболист, который может играть на двух-трех позициях, очень умный. Но, мне кажется, ему хочется уехать за границу. На сегодня Антон помог бы нашей команде. Из этой тройки свободных агентов я бы взял Миранчука.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:45
А чему Вы удивляетесь? Личка сказал, что и ЦЗ у него в порядке, хотя всем известно, что, именно эта позиция- самая слабая в команде. Если главный защитник Маричаль- то это приговор. Но Личка, не просто лицемер, он, еще, и откровенно, деревенский тренер, с примитивным взглядом на футбол. Ведь, если присмотреться, футбол Динамо, ничем не отличается от того футбола, который у Лички был в Оренбурге, только игроки дороже и посильнее. В футболе Лички нет главного- культуры футбола, другими словами- Динамо играет в жлобский футбол, который, иногда, своим талантом- разбавляют Битело и Карраскаль.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:35
"Для меня нападающий номер один это Тюкавин"...
6 игр - 1 гол...
У некоторых вратарей голевая статистика лучше..))
Дзюба и в 64 года имел бы лучшие показатели...
adekvat
adekvat
вчера в 16:56
И Личка Дзюбу забраковал.
lotsman
lotsman
вчера в 14:28
Миранчук уже высказал своё желание - он хочет попробовать себя в Европе. Вот только проблема - Европа пока не горит желанием видеть его у себя. Дзюба для Динамо не подходит. Дзюба столб, рывков на выход он не делает. А в Динамо сейчас всё построено на быструю атаку. Джикия вообще не вписывается, там всё занято.)
Capral
Capral
вчера в 14:22
Соболева в Динамо не надо, будет по привычке Динамо забивать...
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:22
Просто Личка очень вежливый человек.
Не нужен мне Миранчук, так он подумал про себя.
Все эти свободные агенты узнали свою реальную цену.
Оказалось, что эти Дзюбы и Джикии с Миранчуками никому не нужны.
xsx3zh7hvtjv
xsx3zh7hvtjv
вчера в 13:20
Еще и Соболева в придачу возьмите.
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:17
Дело за малым - послать приглашение Антону...)
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