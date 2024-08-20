Тошич про ЦСКА: «Они способны бороться за чемпионство»

Экс-полузащитник ЦСКА рассказал о перспективах армейцев под руководством на сезон:

Пока рано оценивать работу Николича, ему нужно время. В конце сезона посмотрим, на каком месте команда закончит сезон. В первых турах, до матча с «Краснодаром», ЦСКА выглядел убедительно. Я и сейчас скажу, что они способны бороться за чемпионство. Верю, что игра наладится и результаты будут.