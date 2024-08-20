Тошич про ЦСКА: «Они способны бороться за чемпионство»

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о перспективах армейцев под руководством Марко Николича на сезон:
Пока рано оценивать работу Николича, ему нужно время. В конце сезона посмотрим, на каком месте команда закончит сезон. В первых турах, до матча с «Краснодаром», ЦСКА выглядел убедительно. Я и сейчас скажу, что они способны бороться за чемпионство. Верю, что игра наладится и результаты будут.
Тошич выступал за ЦСКА в 2010-2017 годах.
Это первые 5 мест однозначно. Порядок внутри этой пятерки любой кроме 1 места, там все понятно. Далее идут ЦСКА, Рубин, Ростов и все провинциальные клубы. Так что законное место ЦСКА 6 ,ТК шестой бюджет. При этом роль тренера минимальна, Семака подтверждение, там можно и Тимощука поставить и Оливейру будет тоже самое. К сожалению постепенно первенство РФ стадо чемпионатом бюджетов, где роль тренера минимальна
Это первые 5 мест однозначно. Порядок внутри этой пятерки любой кроме 1 места, там все понятно. Далее идут ЦСКА, Рубин, Ростов и все провинциальные клубы. Так что законное место ЦСКА 6 ,ТК шестой бюджет. При этом роль тренера минимальна, Семака подтверждение, там можно и Тимощука поставить и Оливейру будет тоже самое. К сожалению постепенно первенство РФ стадо чемпионатом бюджетов, где роль тренера минимальна