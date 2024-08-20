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Тошич про ЦСКА: «Они способны бороться за чемпионство»

вчера, 18:36

Экс-полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал о перспективах армейцев под руководством Марко Николича на сезон:

Пока рано оценивать работу Николича, ему нужно время. В конце сезона посмотрим, на каком месте команда закончит сезон. В первых турах, до матча с «Краснодаром», ЦСКА выглядел убедительно. Я и сейчас скажу, что они способны бороться за чемпионство. Верю, что игра наладится и результаты будут.

Тошич выступал за ЦСКА в 2010-2017 годах.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 05:13
Тошич, разумеется, глубоко РЛП не изучает ...
K_TS16
K_TS16
вчера в 20:45
Ну это навряд ли
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:08
Посмотри таблицу последнего сезона. Локо 4-й, Спартак 5-й
Динамо и Краснодар призеры. Пятерка бюджетов и пятерка в таблице один в один. Чудес не бывает, тем более в РПЛ
bsg925jzmzvx
bsg925jzmzvx
вчера в 20:07
По игре этого не скажешь
8yf3dpdex2vp
8yf3dpdex2vp
вчера в 19:57
Очень сильно хохотал, ЦСКА впору за место в РПЛ бороться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 19:40
Зоран выдает желаемое за действительное
drug01
drug01
вчера в 19:14
Эх романтик... Тошич!!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:10
Локомотив Москва и Спартак Москва не сказал бы что однозначно в пятёрке, тем более в тройке, самых сильных команд.
5twqg6q3ukch
5twqg6q3ukch
вчера в 18:55
Ну если только где то там в параллельной вселенной, которая находится в голове у Тошича.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:51, ред.
Наивный Зоран Тошич не понимает, что времена поменялись и в РПЛ все стало проще и понятнее. Места в таблице полностью соответствуют бюджету клуба. Иерархия бюджетов такова. Первые 5 мест. Зенит, Спартак, Локо, Краснодар и Динамо
Это первые 5 мест однозначно. Порядок внутри этой пятерки любой кроме 1 места, там все понятно. Далее идут ЦСКА, Рубин, Ростов и все провинциальные клубы. Так что законное место ЦСКА 6 ,ТК шестой бюджет. При этом роль тренера минимальна, Семака подтверждение, там можно и Тимощука поставить и Оливейру будет тоже самое. К сожалению постепенно первенство РФ стадо чемпионатом бюджетов, где роль тренера минимальна
Гость
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