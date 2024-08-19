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Ориньо рассказал, кто мог бы помочь «Химкам» выиграть Премьер-Лигу

вчера, 18:28

Защитник «Химок» Ориньо предположил, какие футболисты могли бы помочь его команде выиграть РПЛ.

Если Неймар, Коутиньо и Арраскаэта перейдут в «Химки», мы точно станем чемпионами в нынешнем сезоне.

Неймар выступает за саудовский «Аль-Хильяль», Филиппе Коутиньо принадлежит «Астон Вилле», но на правах аренды играет за «Васку да Гама». Джорджиан Де Арраскаэта защищает цвета «Фламенго».

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sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:14
Газпром бы помог
112910415
112910415
вчера в 18:44
на Неймара, который постоянно залечивает травмы, Химкам надеяться не следует ! )
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:40
Кто такой Ориньо?
Почему его стало так много?
Или у нас отечественные шутники закончились?
Да и околофутбольных Химок перебор...
adekvat
adekvat
вчера в 18:34
Сбитые летчики, они в европе никому уже не нужны.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 18:31
Только Старик Хоттабыч, но он о нём не знает...
Гость
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