Ориньо рассказал, кто мог бы помочь «Химкам» выиграть Премьер-Лигу

Защитник «Химок» Ориньо предположил, какие футболисты могли бы помочь его команде выиграть РПЛ.
Если Неймар, Коутиньо и Арраскаэта перейдут в «Химки», мы точно станем чемпионами в нынешнем сезоне.
Неймар выступает за саудовский «Аль-Хильяль», Филиппе Коутиньо принадлежит «Астон Вилле», но на правах аренды играет за «Васку да Гама». Джорджиан Де Арраскаэта защищает цвета «Фламенго».
Почему его стало так много?
Или у нас отечественные шутники закончились?
Да и околофутбольных Химок перебор...
Почему его стало так много?
Или у нас отечественные шутники закончились?
Да и околофутбольных Химок перебор...