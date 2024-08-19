Ориньо рассказал, кто мог бы помочь «Химкам» выиграть Премьер-Лигу

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вчера, 18:28

Защитник «Химок» предположил, какие футболисты могли бы помочь его команде выиграть РПЛ .

Если , Коутиньо и Арраскаэта перейдут в «Химки», мы точно станем чемпионами в нынешнем сезоне.

Неймар выступает за саудовский «Аль-Хильяль», принадлежит «Астон Вилле», но на правах аренды играет за «Васку да Гама». защищает цвета «Фламенго».