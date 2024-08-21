«Блэкпул» уволил тренера после двух матчей нового сезона

покинул пост главного тренера «Блэкпула» после двух стартовых матчей нынешнего сезона английской Лиги 1.

«Мандарины» потерпели поражение в обоих стартовых поединках. Владелец клуба Саймон Сэдлер дал комментарий по теме.

Самоотдача, решимость и трудолюбие Нила стали большим преимуществом для клуба.

Несмотря на все его усилия за последние 12 месяцев, мы прошли через ряд угнетающих поражений. Это означает, что команде нужны перемены, чтобы иметь шансы соревноваться за верхние строчки в таблице в нынешнем сезоне.

Я всегда буду благодарен Нилу за его помощь в выходе с командой в Чемпионшип в 2021 году, и за то, что он сохранил нас там еще на один сезон.

Желаем Нилу и Майку (Гэррити — помощник Кричли — прим. ред.) успехов в будущем.