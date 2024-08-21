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«Блэкпул» уволил тренера после двух матчей нового сезона

вчера, 13:26

Нил Кричли покинул пост главного тренера «Блэкпула» после двух стартовых матчей нынешнего сезона английской Лиги 1.

«Мандарины» потерпели поражение в обоих стартовых поединках. Владелец клуба Саймон Сэдлер дал комментарий по теме.

Самоотдача, решимость и трудолюбие Нила стали большим преимуществом для клуба.

Несмотря на все его усилия за последние 12 месяцев, мы прошли через ряд угнетающих поражений. Это означает, что команде нужны перемены, чтобы иметь шансы соревноваться за верхние строчки в таблице в нынешнем сезоне.

Я всегда буду благодарен Нилу за его помощь в выходе с командой в Чемпионшип в 2021 году, и за то, что он сохранил нас там еще на один сезон.

Желаем Нилу и Майку (Гэррити — помощник Кричли — прим. ред.) успехов в будущем.

Исполняющим обязанности рулевого станет Ричард Кио.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:26
Зато как уволил - хваля и восхищаясь! )))
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:59
Хозяин - барин...
Вот бы Галицкий так же сделал.
Очков мало, игры нет совсем, разве это не повод для увольнения? Или лучше опять потерять сезон?
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:11
Следующего уволит после одной игры
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:55
Ничего себе,проиграли иди гуляй Вася !!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:49
Значит так ценят человека. С таким подходом к ним никто и не пойдёт...
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