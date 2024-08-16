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Тьяго покинет «Барселону»

16 августа 2024, 14:14

Тренер «Барселоны» Тьяго Алькантара покинет каталонский клуб. Сегодня 33-летний специалист проведёт последний рабочий день.

В тренерском штабе Тьяго заменит тренер «Барселоны» U16 Арнау Бланко.

Алькантара проработал в «Барселоне» месяц.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
16 августа в 19:41
Не понял ) Что случилось за месяц? Понял, что не его? Зарплату не дали?

Или там поняли, что он не очень серьёзно исполняет обязанности? Чел только завершил карьеру. Нужен опыт, стажировка, курсы какие-то.
Alex_67
Alex_67
16 августа в 14:22
Не оправдал он ожиданий
Варвар7
Варвар7
16 августа в 14:21
Сегодня Тьяго "отходную" будет делать...)
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