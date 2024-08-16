Тьяго покинет «Барселону»

Тренер «Барселоны» Тьяго Алькантара покинет каталонский клуб. Сегодня 33-летний специалист проведёт последний рабочий день.
В тренерском штабе Тьяго заменит тренер «Барселоны» U16 Арнау Бланко.
Алькантара проработал в «Барселоне» месяц.
Тренер «Барселоны» Тьяго Алькантара покинет каталонский клуб. Сегодня 33-летний специалист проведёт последний рабочий день.
В тренерском штабе Тьяго заменит тренер «Барселоны» U16 Арнау Бланко.
Алькантара проработал в «Барселоне» месяц.
Или там поняли, что он не очень серьёзно исполняет обязанности? Чел только завершил карьеру. Нужен опыт, стажировка, курсы какие-то.
Или там поняли, что он не очень серьёзно исполняет обязанности? Чел только завершил карьеру. Нужен опыт, стажировка, курсы какие-то.