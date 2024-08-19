В ближайшее время в «Балтике» может произойти смена руководства. Причиной тому послужили неудовлетворительные результаты команды. Своих постов могут лишиться генеральный директор Равиль Измайлов и спортивный директор Армен Маргарян.
После шести туров «Балтика» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе семь очков.
Теперь по пунктам
- Если придут новые руководители, то они будут заинтересованы , что бы по крайней мере задержатся на этих должностях , значит следовательно следует ждать от них по крайней мере первое время - рвения к работе .
- Ростех, который по Вашим сведением лоббирует ГТ , тоже себе не враг - зачем ему тратить деньги на команду идущею ко дну - не будет результатов уберут и Грищенко (не велика фигура).
- И очень многое будет зависеть от нового руководства области , которая пока занято исключительно собой (выборы). Пока им не до чего (в том числе и не до футбола). Со временим увидим отношение нового губернатора к этому виду спорта...
Теперь по пунктам
- Если придут новые руководители, то они будут заинтересованы , что бы по крайней мере задержатся на этих должностях , значит следовательно следует ждать от них по крайней мере первое время - рвения к работе .
- Ростех, который по Вашим сведением лоббирует ГТ , тоже себе не враг - зачем ему тратить деньги на команду идущею ко дну - не будет результатов уберут и Грищенко (не велика фигура).
- И очень многое будет зависеть от нового руководства области , которая пока занято исключительно собой (выборы). Пока им не до чего (в том числе и не до футбола). Со временим увидим отношение нового губернатора к этому виду спорта...