1724072297

вчера, 15:58

В ближайшее время в «Балтике» может произойти смена руководства. Причиной тому послужили неудовлетворительные результаты команды. Своих постов могут лишиться генеральный директор и спортивный директор Армен Маргарян.

После шести туров «Балтика» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе семь очков.