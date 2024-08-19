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В «Балтике» может произойти смена руководства

вчера, 15:58

В ближайшее время в «Балтике» может произойти смена руководства. Причиной тому послужили неудовлетворительные результаты команды. Своих постов могут лишиться генеральный директор Равиль Измайлов и спортивный директор Армен Маргарян.

После шести туров «Балтика» занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Первой лиги, имея в своём активе семь очков.

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Все комментарии
North West
North West ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 03:03, ред.
Нет, следуя моей логике менять нужно главного тренера, а не гендира и спортдира. Гендира кстати по последней инфе менять не будут, что в принципе и правильно. Cпортдир тоже свою работу делает нормально, команда укомплектована хорошо и по составу входит в топ 3 в лиге. Ростех таким образом может плавно сливаться, чтобы не обременять себя Балтикой. Я думаю если бы они были себе не враги как вы говорите, они бы в данной ситуации изначально Грищенко не назначали и не проводили такой эксперимент, это чистой воды авантюра. Теперь посмотрим кто будет новым главным тренером и как будет играть команда.
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:40
Ну конечно следуя Вашей логики надо оставить всё как есть , зачем , что то менять - пускай всё само как ни будь рассосётся.
Теперь по пунктам
- Если придут новые руководители, то они будут заинтересованы , что бы по крайней мере задержатся на этих должностях , значит следовательно следует ждать от них по крайней мере первое время - рвения к работе .
- Ростех, который по Вашим сведением лоббирует ГТ , тоже себе не враг - зачем ему тратить деньги на команду идущею ко дну - не будет результатов уберут и Грищенко (не велика фигура).
- И очень многое будет зависеть от нового руководства области , которая пока занято исключительно собой (выборы). Пока им не до чего (в том числе и не до футбола). Со временим увидим отношение нового губернатора к этому виду спорта...
North West
North West ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 17:13
Ростех оплачивает этот банкет, а как известно кто за девушку платит, то её и танцует... Какой тогда смысл назначать нового спортдира и гендира если они не будут иметь влияния на назначение главного тренера?
Варвар7
Варвар7 ответ North West (раскрыть)
вчера в 17:00
А это уже по умолчанию - если были против и не отстояли свою точку зрения, то тем более - надо гнать . После вылета и назначения Грищенко многим даже не специалистам было понятно, что с таким ГТ - "Балде" хорошо бы в ФНЛ удержатся... И если Маргарян и Измайлов были против этого и не чего не смогли сделать значит по сути занимают номинальные должности и не чего не решают - придёт "свежая кровь" - может , что то и сдвинется с мёртвой точки (по крайней мере может будет назначен новый ГТ) .
Alex_67
Alex_67
вчера в 16:49
Это будет правильным решением.
Самый западный регион России должен иметь свой футбольный клуб, играющий в РПЛ. Другой исход должен быть признан неудовлетворительным и является основанием для смены руководства.
North West
North West ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:39, ред.
Только напрашивается один вопрос - Почему в этом списке нет Грищенко? Тем более по слухам он протеже Мясникова из Ростех, а Маргарян и Измайлов были против этого назначения...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:22
Правильно пора "перетряхнуть шишаков" - 1 победа в 6 играх - это не дело!
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