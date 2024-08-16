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Бывший реабилитолог «Атлетико» будет работать в «Ростове»

16 августа 2024, 17:57

Новым реабилитологом первой команды «Ростова» стал Мануэль Сайабера.

Ранее специалист работал в мадридском «Атлетико» и других клубах Испании. Также он трудился в азиатских чемпионатах.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
16 августа в 20:17
в Ростсельмаше испанцы давно работают....и успешно.
Сайабера не впервые к клубе....
по моему, после чемпионата мира 2018, специалист приходил в команду Карпина.
в Ахмате был итальянец Серджо Джовани.
и тогда команда Талалаева было монстром прессинга))))
Scorp689
Scorp689
16 августа в 19:43
Испанцы лучшие в футболе...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
16 августа в 18:30
Карпину будет с кем поговорить по-испански...
z3gpjxnypp9y
z3gpjxnypp9y
16 августа в 18:24
Неужели в России нет нормальных реабилитологов?
Alex_67
Alex_67
16 августа в 18:10
Карпин пристроил какого-то проходимца.
drug01
drug01
16 августа в 18:07
Такие специалисты едут в Россию!!!
shlomo
shlomo
16 августа в 18:00
Ну все ... теперь будут все игроки Ростова в хорошей форме и в строю.
Гость
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