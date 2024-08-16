Бывший реабилитолог «Атлетико» будет работать в «Ростове»

Новым реабилитологом первой команды «Ростова» стал Мануэль Сайабера.
Ранее специалист работал в мадридском «Атлетико» и других клубах Испании. Также он трудился в азиатских чемпионатах.
Новым реабилитологом первой команды «Ростова» стал Мануэль Сайабера.
Ранее специалист работал в мадридском «Атлетико» и других клубах Испании. Также он трудился в азиатских чемпионатах.
Сайабера не впервые к клубе....
по моему, после чемпионата мира 2018, специалист приходил в команду Карпина.
в Ахмате был итальянец Серджо Джовани.
и тогда команда Талалаева было монстром прессинга))))
Сайабера не впервые к клубе....
по моему, после чемпионата мира 2018, специалист приходил в команду Карпина.
в Ахмате был итальянец Серджо Джовани.
и тогда команда Талалаева было монстром прессинга))))