Карпин назвал команды, с которыми могла сыграть сборная России

Главный тренер сборной России рассказал, с кем ещё могла провести товарищеские матчи российская национальная команда.

Варианты были, но ещё хуже. Шри‑Ланка, Бутан, например. Вы, прежде чем задавать вопрос, изучите, какие сборные свободны на данное окно. Во всём мире таких сборных много? Это команды, у которых нет официальных матчей. Потом из этого списка надо исключить команды, которые согласятся с нами сыграть. Потом из этого списка вычеркните команды, у которых по какой‑то причине не запланировано товарищеских матчей. И тогда получите ответ на свой вопрос. Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть.

Конечно, хочется лучшего, но это нереально. В мире в сентябре лишь 38 сборных, которые могут сыграть, а при этом у них нет официальных матчей. И все они не уровня Франции.