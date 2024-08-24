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Карпин назвал команды, с которыми могла сыграть сборная России

вчера, 13:04

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, с кем ещё могла провести товарищеские матчи российская национальная команда.

Варианты были, но ещё хуже. Шри‑Ланка, Бутан, например. Вы, прежде чем задавать вопрос, изучите, какие сборные свободны на данное окно. Во всём мире таких сборных много? Это команды, у которых нет официальных матчей. Потом из этого списка надо исключить команды, которые согласятся с нами сыграть. Потом из этого списка вычеркните команды, у которых по какой‑то причине не запланировано товарищеских матчей. И тогда получите ответ на свой вопрос. Я считаю, что лучше играть с командами Таиланда и Вьетнама там, чем вообще не играть.

Конечно, хочется лучшего, но это нереально. В мире в сентябре лишь 38 сборных, которые могут сыграть, а при этом у них нет официальных матчей. И все они не уровня Франции.

Напомним, учебно-тренировочный сбор сборной России стартует 1 сентября. В его рамках наша национальная команда проведёт две игры. 5 сентября соперником команды Карпина станет сборная Вьетнама, а 7 сентября — сборная Таиланда.

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Какодемон
Какодемон
вчера в 17:21
а кто-то всерьез ожидал, что сыграют с условной Бразилией или Аргентиной?
pomor45
pomor45 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 13:45
Нельзя. Может выяснится, что никакой разницы нет.
adekvat
adekvat
вчера в 13:17
А играть надо, иначе мне платить не будут, а это очень плохо для российского футбола.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:15
Уж лучше тогда с Молодёжной сборной сыграть...
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