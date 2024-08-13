Матч «Факела» после отставки, сербское дерби, опасный соперник «Рубина». Стартует 2-й тур Кубка

1723529931

сегодня, 09:18

Для некоторых турнир – не к месту.

«Оренбург» – «Локомотив»

– После яркого старта (победа над «Спартаком» 2:0) подопечные Давида Деограсии не так убеждают. Южноуральцы дважды сыграли вничью – но если с «Ахматом» это ещё простительно, то с «Акроном» оренбуржцы должны были претендовать на победу. В любом случае команда держится в середине таблицы, поводов для беспокойств мало. Что касается Кубка, первый тур принёс клубу поражение от «Химок».

– Всего одно поражение в пяти матчах на старте у «Локомотива». Опасения относительно перспектив пока не оправдываются. Галактионов смог перестроиться после потери Глушенкова, Миранчука и Жемалетдинова – и это даёт результат. В последних трёх встречах команда не пропустила ни разу, что является утешением после авантюрной игры с «Акроном» (3:2) в первом туре.

«Ростов» – «Химки»

– Звонкая пощёчина от «Зенита» (0:5) не стала для ростовчан чем-то критичным. В следующие выходные они дома поделили очки с «Рубином». С одной стороны, есть за что ругать. Карпин показал отсутствие гибкости в матче с питерцами, а до этого не совладал с «Локо». С другой – ничего нового. Южане остаются «тёмными лошадками» со скромными ресурсами, от которых глупо требовать конкуренции с богачами.

– Победа над «Рубином» в результативном матче (3:2), 1:1 с махачкалинцами при двух нереализованных пенальти, 1:0 с «Оренбургом» в Кубке, но поражение от «Пари НН» (0:1) – игра «Химок» после возвращения в РПЛ больше похожа на размен ударами. Команда точно не выглядит лишней.

ЦСКА – «Пари НН»

– Почти весь старт сезона «армейцев» хвалили, но отмечали везучесть Николича. Команда после ничьей с «Ростовом» разгромила «Пари НН» и «Оренбург». Кубковое поражение от «Краснодара» не заставляло волноваться, так как «красно-синие» играли неосновным составом. Но в прошедшую субботу «быки» закрепили успех, для тренера это повод задуматься.

– Две победы кряду, и нижегородцы, несмотря на ужасную игру, поднимаются на шестую строчку. Очевидно, коллектив не наиграл на такой результат. С Махачкалой помогло актёрское мастерство Зе Турбо и сомнительный пенальти. Если фарт продолжится, можно и в Кубке замахнуться на очки. Москвичи наверняка снова дадут отдохнуть некоторым лидерам.

«Рубин» – «Зенит»

– Казанцы уже пробовали противостоять «Зениту», но в чемпионате решили сыграть активно, прессинговать. За это поплатились – 0:4. Возможно, стоит взять за пример «Динамо» Лички, ворота которого питерцы поразили лишь раз.

– Для «Зенита» ярмарка не заканчивается. Сильнейший эмоциональный подъём на старте приносит серия побед, причём какая! Вот уже в пяти матчах «сине-бело-голубые» сохраняют ворота в неприкосновенности, а единственной командой, забившей «Зениту», до сих пор остаётся «Краснодар».

«Крылья Советов» – «Спартак»

– Ждать первой победы самарцам пришлось долго. Банда Осинькина в начале сезона уступила «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3), «Спартаку» (0:3) и даже махачкалинскому «Динамо» (0:1) в Кубке. Рано или поздно серия должна была прерваться, в итоге это случилось с «Факелом». Турнирное положение плачевное, кубковый поединок для «Крыльев» не к месту.

– Подопечным Деяна Станковича ещё предстоит осмыслить, что произошло в матче с «Ахматом». Тенденция не красит команду – с 2021 года у них только одна победа над грозненцами. 0:0 – лишь подтверждение тому, что в оценке «красно-белых» надо быть осторожными.

«Динамо» – «Динамо Махачкала»

– С таким «Зенитом» минимальное поражение даже можно отнести к успеху. Значит, Личка нащупал стратегию, которая будет эффективна против гегемона. Но в сухом остатке лидера отпустили на три очка. Пока не так критично, но у «Динамо» не остаётся права на ошибку. На Кубок лучше выпустить резервистов: Махачкала – не самое серьёзное испытание, как и «Крылья» в выходные. А вот к игре с «Краснодаром» в конце августа надо подойти во всеоружии.

– Эйфория прошла – и махачкалинцы начали терпеть поражения. Эффект, на самом деле, можно было продлить. Даже с «Пари НН» команда претендовала на ничью или даже победу. Не повезло, что Зе Турбо «впился» в Алибекова и вынудил его удалиться, а после удачно «подставился» для назначения пенальти. Затем было поражение от «Локо» (0:2). И оно простительно, учитывая разницу в классе. Но это дополнительное давление, которое способно надломить коллектив.

«Факел» – «Акрон»

– На удивление в зоне прямого вылета идёт не «Акрон», а как раз воронежцы. За пять игр коллектив лишь раз сыграл вничью (0:0 с «Краснодаром»), но уступил «Крыльям», «Зениту» в Кубке, «Динамо» и тем же тольяттинцам. Черевченко уже указали на дверь.

– Подопечные Заура Тедеева делает главное – они набирают очки с потенциальными конкурентами. Уже сыграли вничью с «Оренбургом» и обыграли «Факел». А 2:3 с «Локо» и 0:2 от «Динамо» простительны. Да и в Кубке нет особой необходимости – повторять путь «Балтики» не хотят, поэтому дебютировали с разгрома от «Рубина» (0:4).

«Краснодар» – «Ахмат»

– Если бы «быки» остались без очков и в матче с ЦСКА , за Мусаева уже можно было волноваться. К тому моменту клуб находился недалеко от стыков. Теперь же – седьмая строчка. В кубковом квартете южане готовятся к битве за лидерство. После победы над теми же москвичами они делят первую строчку с «Ахматом».

– Грозненцы разобрались с нижегородцами в первом матче Кубка. Команды в разном функциональном состоянии, поэтому проблем не возникло (4:1). Плюс «Ахмат» показал, что умеет связывать атаку соперника – «Краснодар» уже становился жертвой (0:0), а недавно об организованного оппонента разбился «Спартак» (0:0).