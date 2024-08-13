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Матч «Факел» — «Спартак» перенесён из Воронежа в Москву

вчера, 20:57
ФакелЛоготип футбольный клуб Факел (Воронеж)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак18.08.2024 в 17:30 Не начался

Матч 5-го тура РПЛ между «Факелом» и «Спартаком» состоится в Москве. Президент Российской Премьер-Лиги Александр Алаев дал комментарий по теме:

В связи с решением администрации Воронежской области о проведении всех спортивных мероприятий без зрителей, футбольный клуб «Факел» обратился в Российскую Премьер-Лигу с предложением об обмене домашними матчами со «Спартаком».

Клуб и РПЛ поддержали эту инициативу, поэтому игра 5-го тура между этими командами пройдёт в Москве на «Лукойл Арене». Изменение в графике матчей было согласовано президентом Российской Премьер-Лиги и утверждено президентом РФС.

Со своей стороны хочу поблагодарить все вовлечённые стороны за то, что команды смогут сыграть при поддержке трибун. Мы продолжаем следить за ситуацией для принятия дальнейших решений о домашних матчах «Факела».

Ранее стало известно, что встреча «Факела» и «Акрона» в Кубке России пройдёт без зрителей.

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