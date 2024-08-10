Мамаев: «Ни разу не задумывался о возвращении в игру»

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев сообщил о нежелании возобновлять игровую карьеру. В прошлом году Мамаев открыл футбольное агентство в ОАЭ.
Нравится ли работать с детьми? Как руководителю мне все очень нравится. Это моя академия, мне не может не нравиться ей заниматься. Мы работаем уже полтора года и не планируем завершать эту работу. Я получаю удовольствие от результатов, которых я достигаю. И, вообще, видеть улыбки родителей и детей – это самое классное.
Некогда скучать по большому футболу? Ни разу не задумывался об этом. Пришло время заканчивать с футболом – я и закончил. Сейчас во главе угла у меня семья и академия.
Хочу ли вернуться на большие футбольные поля? Точно нет! У меня даже времени на такие мысли нет.
И ДЕЛО, которое по душе, имеется, и настроение хорошее, и всё время с семьёй..
Хотя, с другой стороны, если бы не провёл некоторое время в колонии, то, возможно, ещё бы КАЧЕСТВЕННО и попылил.
Колония здоровья, конечно, не прибавляет...
Это Полено до 50-ти будет в трусах по полю бегать, если, конечно, не заделается кинозвЯздой ))
И ДЕЛО, которое по душе, имеется, и настроение хорошее, и всё время с семьёй..
Хотя, с другой стороны, если бы не провёл некоторое время в колонии, то, возможно, ещё бы КАЧЕСТВЕННО и попылил.
Колония здоровья, конечно, не прибавляет...
Это Полено до 50-ти будет в трусах по полю бегать, если, конечно, не заделается кинозвЯздой ))