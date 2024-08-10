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Мамаев: «Ни разу не задумывался о возвращении в игру»

вчера, 12:23

Экс-футболист сборной России Павел Мамаев сообщил о нежелании возобновлять игровую карьеру. В прошлом году Мамаев открыл футбольное агентство в ОАЭ.

Нравится ли работать с детьми? Как руководителю мне все очень нравится. Это моя академия, мне не может не нравиться ей заниматься. Мы работаем уже полтора года и не планируем завершать эту работу. Я получаю удовольствие от результатов, которых я достигаю. И, вообще, видеть улыбки родителей и детей – это самое классное.

Некогда скучать по большому футболу? Ни разу не задумывался об этом. Пришло время заканчивать с футболом – я и закончил. Сейчас во главе угла у меня семья и академия.

Хочу ли вернуться на большие футбольные поля? Точно нет! У меня даже времени на такие мысли нет.

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Все комментарии
Лейтенант Коломбо 1
Лейтенант Коломбо 1
вчера в 16:45
Уух
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 15:30
Нашёл себе занятие и хорошо!
756cbh66xcfj
756cbh66xcfj
вчера в 14:00
Какое может быть возвращение, свое уже отыграл.
r8464auehxnn
r8464auehxnn
вчера в 13:58
Дети не падают от страха от его тату?
derrik2000
derrik2000
вчера в 13:54, ред.
Вот что значит ВОВРЕМЯ УЙТИ!
И ДЕЛО, которое по душе, имеется, и настроение хорошее, и всё время с семьёй..
Хотя, с другой стороны, если бы не провёл некоторое время в колонии, то, возможно, ещё бы КАЧЕСТВЕННО и попылил.
Колония здоровья, конечно, не прибавляет...
Это Полено до 50-ти будет в трусах по полю бегать, если, конечно, не заделается кинозвЯздой ))
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:41
Мамаев в Дубаи...)
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 13:30
А ему вообще разрешено работать с детьми после.. Ну да ладно, с одной стороны полезное дело делает. А с другой стороны - платная академия для детей в Дубае? Неплохо устроился и конкуренции нет
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:15
А что, из Мамаева может получиться хороший детский тренер
Гость
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