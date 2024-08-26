Два футболиста «Ахмата» выбыли на полгода из-за травм

«Ахмат» объявил о потере двух футболистов команды на длительный срок.
Около шести месяцев пропустит полузащитник Бернард Бериша, получивший травму ахиллова сухожилия в матче 6-го тура РПЛ с «Химками». Игроку проведут операцию в одной из специализированных клиник за пределами России. Лечение и реабилитация займут ориентировочно полгода.
Столько же пропустит защитник Мирослав Богосавац, у которого МРТ выявила субтотальный разрыв крестообразной связки. Ему также предстоит хирургическое вмешательство и лечение.