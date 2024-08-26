Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: травмы и болезниРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Два футболиста «Ахмата» выбыли на полгода из-за травм

вчера, 12:47

«Ахмат» объявил о потере двух футболистов команды на длительный срок.

Около шести месяцев пропустит полузащитник Бернард Бериша, получивший травму ахиллова сухожилия в матче 6-го тура РПЛ с «Химками». Игроку проведут операцию в одной из специализированных клиник за пределами России. Лечение и реабилитация займут ориентировочно полгода.

Столько же пропустит защитник Мирослав Богосавац, у которого МРТ выявила субтотальный разрыв крестообразной связки. Ему также предстоит хирургическое вмешательство и лечение.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Лунёв не смог доиграть матч с «Краснодаром» из-за травмы
25 августа
Николич рассказал о состоянии здоровья Мухина
24 августа
Семак рассказал о состоянии здоровья Глушенкова
23 августа
«С Димой всё хорошо. Готовится к игре». Агент Баринова — о травме игрока
22 августа
Стало известно, на какой срок Нгамалё выбыл из-за травмы
22 августа
Нападающий «Торпедо» получил разрыв крестообразной связки
19 августа
Сортировать
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 19:31
Потеря двух ведущих игроков для команды чревата окончательным падением в чемпионате. Единственное спасение - срочное денежное вливание для срочных трансферов.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:52
Это серьезные потери для команды..которая и так недокомплектована. Хорошо есть время до закрытия ТО...надо оперативно поиски и финализировать сделки. Но игроков легионеров выше уровня. .Бериша и Богосавац здоровья и скорейшего возвращения в строй.
ermak6848
ermak6848
вчера в 14:48
Печально конечно. Желаю быстрого выздоровления!!!
9f96dre7euxd
9f96dre7euxd
вчера в 13:36
Ахмат и так не блещет, а тут просто большая потеря. Здоровья выбывшим игрокам.
drug01
drug01
вчера в 13:13
Потеря большая надо смотреть футбол
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:12
Что за напасть такая?
Мало того, что проблемы с составом, так ещё и травмы вмешиваются. Ахилл и кресты это очень серьёзно - сезон пропадает. Желаю Ахмату преодолеть все трудности!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Scorp689 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 13:06
И так ситуация у Ахмата неважная, да еще и две тяжелые травмы. Нужна помощь всевышнего срочно.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:55
Бериша-безусловная потеря, насчёт второго не знаю...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 