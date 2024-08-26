Два футболиста «Ахмата» выбыли на полгода из-за травм

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вчера, 12:47

«Ахмат» объявил о потере двух футболистов команды на длительный срок.

Около шести месяцев пропустит полузащитник , получивший травму ахиллова сухожилия в матче 6-го тура РПЛ с «Химками». Игроку проведут операцию в одной из специализированных клиник за пределами России. Лечение и реабилитация займут ориентировочно полгода.