Николич рассказал о состоянии здоровья Мухина

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья полузащитника «армейцев» Максима Мухина.
Он практически готов к возвращению. Но не спешим никуда, у него было долгое восстановление, он не играл в футбол почти 9 месяцев. Сейчас день‑два или неделю более‑менее. Надо с ним быть внимательным, он тренируется, программа у него есть. Физически он неплохо готов, но надо быть аккуратным по поводу новых травм.
Ну и нечего форсировать его восстановление.
Пусть Мухин возвращается на поле только полностью готовым. В ЦСКА есть кому играть.
Ну и нечего форсировать его восстановление.
Пусть Мухин возвращается на поле только полностью готовым. В ЦСКА есть кому играть.