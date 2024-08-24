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Николич рассказал о состоянии здоровья Мухина

вчера, 14:56

Главный тренер ЦСКА Марко Николич рассказал о состоянии здоровья полузащитника «армейцев» Максима Мухина.

Он практически готов к возвращению. Но не спешим никуда, у него было долгое восстановление, он не играл в футбол почти 9 месяцев. Сейчас день‑два или неделю более‑менее. Надо с ним быть внимательным, он тренируется, программа у него есть. Физически он неплохо готов, но надо быть аккуратным по поводу новых травм.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 17:07
Не совсем так. Второго опорника в пару к Облякову нет. Вот Мухин и будет напарником Вани вместо Зделара.
drug01
drug01
вчера в 16:18
Да длинный перерыв мы успели забыть его игру!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:05
Спешить не надо,а то можно опять попасть в лазарет.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:16
Это всегда хорошо когда люди выздоравливают!
Alex_67
Alex_67
вчера в 15:15
Он не играл десять месяцев..,
Ну и нечего форсировать его восстановление.
Пусть Мухин возвращается на поле только полностью готовым. В ЦСКА есть кому играть.
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