Николич рассказал о состоянии здоровья Мухина

Главный тренер ЦСКА рассказал о состоянии здоровья полузащитника «армейцев» .

Он практически готов к возвращению. Но не спешим никуда, у него было долгое восстановление, он не играл в футбол почти 9 месяцев. Сейчас день‑два или неделю более‑менее. Надо с ним быть внимательным, он тренируется, программа у него есть. Физически он неплохо готов, но надо быть аккуратным по поводу новых травм.