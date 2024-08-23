Семак рассказал о состоянии здоровья Глушенкова

Главный тренер «Зенита» рассказал о состоянии здоровья травмированного нападающего «сине-бело-голубых» .

Травма, безусловно, серьёзная. Она не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта. А первое время — никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на её заживление.