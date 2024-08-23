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Семак рассказал о состоянии здоровья Глушенкова

вчера, 10:37

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья травмированного нападающего «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова.

Травма, безусловно, серьёзная. Она не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта. А первое время — никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на её заживление.

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Все комментарии
Геннадьич
Геннадьич ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 23:18
Брал он книжку в библиотеке один раз, но не вернул. "
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Garrincha58 (раскрыть)
вчера в 22:14, ред.
А ты сам чё , не такой же за клавой?
А если не такой, тогда о чем же ты на Соккере пишешь? О погоде на стадионе? )
металлург
металлург ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:37
Как ты любишь персонально фигуру Семака!:)
pomor45
pomor45
вчера в 20:05
Думаю, что настоящую головную боль Семаку доставляет не столько потеря Вендела и Глушенкова, сколько проблема коррекции их самооценки, в случае явных неудач команды без них, в сторону повышения личных требований, что отрицательно скажется на микроклимате в команде. Семаку надо кровь из носа хотя бы не проиграть Спартаку, безоговорочно выигрывать у аутсайдеров и таких середняков, каким становится ЦСКА.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:40
Даём оценки Глушенкову, в том числе и я, частенько негативные, а ведь мы так мало о нём знаем. Я даже не помню его игру в прежнем клубе, а вдруг он такой, какой есть, и был таким всегда ? Не притворяется, не мимикрирует, ни подстраивается под обстоятельства. Всегда... со всеми своими прибамбасами и заморочками. А если он ведёт себя на поле и вне его естественно, согласно своей внутренней структуре, то и все наши выкладки о его характере неверны, и мы слишком строго его судим ?
Garrincha58
Garrincha58 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:31
    Garrincha58
    Garrincha58
    вчера в 18:22
    все такие умные рассуждать за клавой все горазды все тренеры сразу кого и как выпускать и в какие схемы играть читаешь иногда и просто смешно становится
    Зайниддин Зидан
    Зайниддин Зидан
    вчера в 18:08
    А Глушенков все таки в душе спартаковец,знал что нельзя играть против Спартака
    4RT
    4RT
    вчера в 17:00
    Медбрат Семак всё расказал,а завтра на поле его погонит
    Capral
    Capral
    вчера в 15:42
    Я хочу, кое-кому напомнить, что известный в Спартаке Б.Поздняков- талантливый игрок, далеко не сразу прижился у Бескова. Гениальный Бесков много раз пытался найти позицию игроку и каждый раз ничего не получалось. И только однажды, в игре на кубок УЕФА, Бесков увидел- где должен играть Поздняков. Я это к тому, что, даже способные футболисты не сразу могут сыграться, даже, у великих тренеров. Ну, а y простецких, всё просто- накупить лучших за границей, да еще и в России сильных набрать- вот, всё тренерское "искусство".
    lotsman
    lotsman ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 15:20
    Тренер профессиональной команды лепит команду из профессиональных игроков. И чем лучше по классу игроки, тем лучше получается у него команда. Профессиональный тренер не занимается обучением игроков, он привязывает обученных игроков к своей тактике игры. У нынешних тренеров есть возможность искать хороших игроков по всему миру. И чем больше, в финансовом плане, у них возможностей, тем лучше получается команда. У упомянутого здесь Бескова не было возможности подбирать команду из опытных легионеров. Да и в своих клубах, в те времена, не было такой практики, перекупки игроков. Другая политика была. Талант Бескова проявлялся в том, что он находил талантливых мальчишек в регионах, именно ТАЛАНТЛИВЫХ, и делал из них команду. А сейчас и у нас, и во всё мире, не заморачиваются на это, а стараются купить уже готовых, по мере толщины своего кошелька.
    Хиромант
    Хиромант
    вчера в 14:40
    - Максиму - здоровья, и удачи в дальнейшем.
    - Спартаку - не спешите радоваться. Даже при потере Зенитом сразу 6 игроков (Вендел, Глушенков, Педро, Ахметов, Родригао, и, возможно, Клаудиньо (ему там пытаются "нахалку пришить") - Зенит остаётся "крепким орешком"... Не стоит заранее "делить шкуру неубитого медведя", и корректировать свою статистику! Сначала выиграть надо!
    Capral
    Capral ответ yrasikos22 (раскрыть)
    вчера в 14:32
    Вот поэтому, я и вспомнил Бескова...
    yrasikos22
    yrasikos22 ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 14:17
    У нас в Рпл нет таких тренеров,которые из слабых лепили сильных все выезжают на покупках талантов,да и в Европе таких тренеров мало да и в мире
    Capral
    Capral ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 14:05
    Привет, Алексей!!!
    Уровень тренерского мастерства определяется не количеством дорогих и сильных футболистов, а умением тренера- создать из них команду единомышленников. Бесков брал пацанов из низших лиг, никому неизвестных, и лепил из них ЛИЧНОСТЕЙ!!!!!!!
    Во всём- с тобой согласен!!!)))
    lotsman
    lotsman ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 14:00, ред.
    Никто с него ответственности не снимает. Моё мнение - тренер и игроки одна команда. Если игроки хорошие в игровом плане, в понимании игры, своих действий, взаимосвязей в линиях, если у них есть взаимопонимание с тренером, то тренеру легче донести до них свою тактику игры. Тренер команды не учит игроков играть, они уже должны быть профессионалами. Талант тренера проявляется в умении построить правильную тактику игры против соперника, на основе класса имеющихся у него игроков и понимания тактики противника.
    И если у тренера и игроков в этих планах всё хорошо, то и игра будет хорошей. Это командная игра. И каждый член команды несёт свою ответственность. Вот завтра это всё и проявится. И талант и умение и класс игроков.)
    Palex
    Palex ответ lotsman (раскрыть)
    вчера в 13:24
    Красиво ты снял ответственность с Семака. 😂👍
    УЕСКА
    УЕСКА
    вчера в 12:57
    Без Глушенкова и Вендела Зенит посыпался, даже Химки не смог обыграть, со Спартаком их ждет тяжелый матч.
    lukarelli
    lukarelli
    вчера в 12:53
    Дзюба бы не пережил
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:49, ред.
    Ну, спасибо, Дружище.
    Вот это, ты выдал конечно мне характеристику. Я- надменный человек??? Если я, что-то утверждаю, то, исключительно с высоты моих лет, знания футбола и не только. Однако, я всегда готов признать свою направоту, если, таковая имеется. Ты часто слышал, чтобы я кого-то поливал грязью и оскорблял?! Конечно нет!!! У меня, много, приятных, общительных знакомых на Соккере, с которыми я поддерживаю дружеские, теплые отношения. А вот, твой, так называемый уважаемый друг- неоднократно клеветал на меня и оскорблял, и ничего, не припомню, чтобы ты, хоть однажды, сделал ему замечание. Наобoрот, ты довольно часто называешь его уважаемым человеком, хотя, этот уважаемый человек- обычный склочник, который, в футболе, разбирается, как я в квантовой механике...

    Ладно, проехали. А менторским тоном, я могу разговаривать только с теми- кто сам, некорректен со мной...
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 12:29, ред.
    Вить. Никакой неприязни у меня к нему нет. Поверь.
    Я просто смотрю на него сквозь призму социальных отношений, поскольку в своё время руководил производством и у меня в подчинении было до 1000 человек разного мировоззрения и IQ.
    Приходилось по долгу службы принимать жёсткие кадровые решения по части взысканий, увольнения работников и порой, кошки на душе скребли от этого.

    Кроме того, мне повезло заканчивать серьёзный, годовой курс по психологии в бизнесе, который нам читали японцы и хочу поделиться некоторыми вещами.
    Одной из самых серьёзнейших тем там был раздел про акцентуации характера. Буду краток. Эта вещь - своего рода отклонение в поведении от общепринятых норм, которая зависит от многих факторов.
    Объясню её Проявление на примере тебя - рискну! )))
    Ты вспыльчивый, холеричный тип, порой надменный, отличающийся высоким интеллектом и разносторонними знаниями, позволяющими тебе судить о многих вещах и быть ментором в разговоре с менее развитым субъектом, - многие юзеры здесь на себе это испытали. С точки зрения учтивости и общепринятых норм поведения, тебя это не красит, однако, помпезность и точка зрения твоя всё равно принимается (в той или иной степени), потому как собеседник видит убедительность и неотвратимость твоих доводов. Что дает тебе на это право ? Твоя харизма и глубокие знания самого предмета дискуссии. Отсюда завышенная, но оправданная самооценка.
    А теперь возьмём Глушенкова.
    У Максимки самооценка тоже завышенная, с той лишь разницей, что она, в отличии от тебя, ничем не подкреплена, ибо повторюсь - на РПЛовском безрыбье быть рыбой - не показатель в футболе.

    Как то так, Вить)
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 12:19, ред.
    Ну велотренажер он то может крутить. Здоровья, парню и в следующем году в Европу
    Гор Тищенко
    Гор Тищенко
    вчера в 12:19
    Это расплата карма. Бог не Тимошка видит немножко
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 12:11
    Люди разные- у когото гонор завышенный, кто поскромней будет, но твою антипатию к Глушенкову- я давно заметил...
    lotsman
    lotsman ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 11:59
    Именно способность Зенита. Семак тоже относится к команде Зенит. И очень многое зависит не только от тренера, а от игровых способностей игроков. Если игроки не способны проявлять высокие игровые качества, то самый талантливый тренер не сможет ничего сделать. Почему тренера и добиваются покупки хороших игроков, чтобы с их высокими игровыми способностями добиваться побед. И если игрок имеет способности, хорошо видит игру и может мыслить во время игры, а не тупо катать мячик, отрабатывая свою позицию, то и тренеру легче строить игру и добиваться побед.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:58, ред.
    )))))) Да ты чё ???!!! Прям все салаги борзые и через губу на весь белый Свет плюют ?!

    Что то я этого по Ямалю, Гави, Педри, Холланду, Палмеру, Фодену и ещё хреновой куче молодых не заметил!
    Иль Глушка покруче них будет ?! )))
    Кроме того..., То что он на безрыбье РПЛовском - рыба ещё ни о чём не говорит. Поэтому свои овации в его адрес попридержи до серьёзных игр с его участием..., если они , при его характере, у него вообще будут!

    А адвокатировать за хамло и за всю молодёжь обобщать, не стоит, Вить. Возраст здесь вабче не при делах. Всё от воспитания зависит, либо его отсутствия.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    вчера в 11:56
    Не везет Максиму...в Спартаке кресты были , потом еще какая то травма , ну и здесь на ровном месте...лечись и выздоровливай Максимка...
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 11:49
    Макс, я всё правильно понял. Не понял другого, что тебе не нравится в нём, как в человеке? Нормальный парень, как любой, молодой, незаурядный футболист знает себе цену, где-то, возможно- нескромный, в силу возраста и таланта. Ну, это собственно многим свойственно. Сейчас время такое, когда, один- сравнивает себя с Марадоной, другой- сопливый, хвастает своей заоблачной зарплатой, ну, и, Глушенков, разумеется в стороне не остался- тоже обозначился... Это- нормально, с возрастом пройдёт.))) Сейчас молодежь разбалована, надо понимать.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ mcmtfq49sxbs (раскрыть)
    вчера в 11:10, ред.
    ))))) Сначала сам прочитай.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 11:09, ред.
    А я, в контексте Глушенкова, разве о футболе писал ?

    Прочти ещё раз коммент, Виктор.
    Гость
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