Семак рассказал о состоянии здоровья Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии здоровья травмированного нападающего «сине-бело-голубых» Максима Глушенкова.
Травма, безусловно, серьёзная. Она не позволяет тренироваться и не подразумевает никакого контакта. А первое время — никакой двигательной активности, которая могла бы как‑то побеспокоить руку или повлиять на её заживление.
Самое время Максимке выкинуть из башки "изи катку" и взять в здоровую руку серьёзную художественную литературу...типа Ремарка (Три Товарища) или Виктора Гюго (Человек, который смеётся).
Там глядишь и в голове всё сдвинется с мёртвой точки..., ведь он поди за всю жизнь, кроме Курочки Рябы и Цветика-семицветика книжки то в руки не брал.
Самое время Максимке выкинуть из башки "изи катку" и взять в здоровую руку серьёзную художественную литературу...типа Ремарка (Три Товарища) или Виктора Гюго (Человек, который смеётся).
Там глядишь и в голове всё сдвинется с мёртвой точки..., ведь он поди за всю жизнь, кроме Курочки Рябы и Цветика-семицветика книжки то в руки не брал.
Сейчас, еще и другое любопытно: как, Семак поменяет схему. Ведь, принципиально, с приходом Глушенкова, Семак ничего не перестроил, а просто передвинул игрока ближе к атаке, к не самой привычной для него позиции... Вот и получается, что Глушенков- и моторил, вёл игру и забивал.
Вопрос был только в одном- насколько, и как долго хватит Глушенкова на новой позии. В игре с Химками, после ухода Глушенкова с поля, Зенит сразу вернулся в привычный, сухой и невыразительный стиль прошлого сезона. Сейчас нет- ни Вендела, ни Глушенкова. Это конечно- головная боль для любого тренера. Ну вот и посмотрим, хватит ли, у ГТ Зенита творческой мысли перестроить игру, найти новые сочетания и нитересные, неожиданные для соперника схемы...
До прихода Глушенкова- этого не наблюдалось. Ну а Максу, конечно же- только ЗДОРОВЬЯ и скорейшего возвращения на поле!!!!!!! Таких футболистов надо беречь!!! Давай, Максим- лечись и быстрей возвращайся в строй!!! Ты нужен российскому футболу!!!!!!!
Сейчас, еще и другое любопытно: как, Семак поменяет схему. Ведь, принципиально, с приходом Глушенкова, Семак ничего не перестроил, а просто передвинул игрока ближе к атаке, к не самой привычной для него позиции... Вот и получается, что Глушенков- и моторил, вёл игру и забивал.
Вопрос был только в одном- насколько, и как долго хватит Глушенкова на новой позии. В игре с Химками, после ухода Глушенкова с поля, Зенит сразу вернулся в привычный, сухой и невыразительный стиль прошлого сезона. Сейчас нет- ни Вендела, ни Глушенкова. Это конечно- головная боль для любого тренера. Ну вот и посмотрим, хватит ли, у ГТ Зенита творческой мысли перестроить игру, найти новые сочетания и нитересные, неожиданные для соперника схемы...
До прихода Глушенкова- этого не наблюдалось. Ну а Максу, конечно же- только ЗДОРОВЬЯ и скорейшего возвращения на поле!!!!!!! Таких футболистов надо беречь!!! Давай, Максим- лечись и быстрей возвращайся в строй!!! Ты нужен российскому футболу!!!!!!!