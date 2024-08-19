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Нападающий «Торпедо» получил разрыв крестообразной связки

вчера, 13:58

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что нападающий Даниил Шамкин получил разрыв крестообразных связок колена в матче 6-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком» (2:1).

Игрок вышел на поле на 63-й минуте, а уже на 76-й был вынужден покинуть его.

Информация о разрыве крестообразной связки у Даниила соответствует действительности. По срокам восстановления стандартно — от пяти до шести месяцев. Сейчас мы определяемся с клиникой, где будет операция, это будет одна из лучших клиник.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Joseph Dredd (раскрыть)
вчера в 14:26
Здравствуйте!
Спасибо!
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:03
Здравствуйте. Мы пристально следим за аккаунтами данного пользователя.
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