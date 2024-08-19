Нападающий «Торпедо» получил разрыв крестообразной связки

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин сообщил, что нападающий Даниил Шамкин получил разрыв крестообразных связок колена в матче 6-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком» (2:1).
Игрок вышел на поле на 63-й минуте, а уже на 76-й был вынужден покинуть его.
Информация о разрыве крестообразной связки у Даниила соответствует действительности. По срокам восстановления стандартно — от пяти до шести месяцев. Сейчас мы определяемся с клиникой, где будет операция, это будет одна из лучших клиник.
Спасибо!
Спасибо!