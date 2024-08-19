Нападающий «Торпедо» получил разрыв крестообразной связки

1724065085

вчера, 13:58

Президент «Торпедо» сообщил, что нападающий получил разрыв крестообразных связок колена в матче 6-го тура Первой лиги с «Нефтехимиком» (2:1).

Игрок вышел на поле на 63-й минуте, а уже на 76-й был вынужден покинуть его.