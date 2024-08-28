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Клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Сочи»

вчера, 12:42

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, сообщил, что его клиент востребован на российском трансферном рынке.

Кирилл ведущий игрок «Сочи», у команды стоит задача — вернуться в РПЛ. Естественно, никто не будет отпускать его. К нему есть большой интерес из других клубов, он очень сильный футболист.

Но на данный момент, я не готов обсуждать этот интерес, потому что он игрок «Сочи». Кравцов уйдёт в другой клуб при одном условии, что «Сочи» будет не против.

Кравцов перешёл в «Сочи» из «Зенита» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 22-летний опорный полузащитник сыграл четыре матча в Первой лиге. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.

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Все комментарии
kn8qgb73bmxe
kn8qgb73bmxe
вчера в 13:26
Так Сочи в РПЛ никогда не вернется.
Alex_67
Alex_67
вчера в 12:52
А почему клубы РПЛ, имеют свои академии, но не вводят в составы их выпускников? Зачем тогда существуют эти самые академии? Богатым клубам есть на что покупать игроков на стороне.
adekvat
adekvat
вчера в 12:50
Кто будет спрашивать Сочи, и куда он денется если кто то сильно захочет и найдет деньги.
Гость
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