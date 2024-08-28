Клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Сочи»

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Кирилла Кравцова, сообщил, что его клиент востребован на российском трансферном рынке.
Кирилл ведущий игрок «Сочи», у команды стоит задача — вернуться в РПЛ. Естественно, никто не будет отпускать его. К нему есть большой интерес из других клубов, он очень сильный футболист.
Но на данный момент, я не готов обсуждать этот интерес, потому что он игрок «Сочи». Кравцов уйдёт в другой клуб при одном условии, что «Сочи» будет не против.
Кравцов перешёл в «Сочи» из «Зенита» в июле 2022 года. Его контракт действует до июня 2026 года. В текущем сезоне 22-летний опорный полузащитник сыграл четыре матча в Первой лиге. Портал Transfermarkt оценивает россиянина в 1,5 миллиона евро.