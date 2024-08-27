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Сергеев перейдёт в «Крылья Советов», только если «Зенит» подпишет форварда

вчера, 19:00

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, форвард «Зенита» Иван Сергеев перейдёт «Крылья Советов» только в том случае, если «сине-бело-голубые» возьмут нападающего с российским паспортом.

Всё из-за проблем с лимитом на легионеров.

При этом переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит» ещё возможен.

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Все комментарии
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 06:23
У Зенита итак есть Касьерра. Поэтому с Сергеевым будет больше вариативности при заменах, чем с Соболевым.
112910415
112910415
сегодня в 05:23
вопрос, конечно, интересный
pomor45
pomor45 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:02
Не сказал бы, что в Зените он не пришёлся ко двору. Очень был неплох, но или перестал работать над собой, или исчерпал себя и понял, что всё возрастающую конкуренцию всё равно не потянет, тогда и потеть не к чему. Если такое состояние ему нравится, то и в КС сядет на лавку: ребята там посильнее акроновских.
pomor45
pomor45 ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:45
Зачем тебе ответы на эти вопросы? Меньше знаешь - крепче спишь.
Хиромант
Хиромант ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 20:15
- Ну и на фига ЗЕНИТУ паспорт Сергеева? Ипотеку под него взяли? Кредит оформили? А, понял, клубную газель на него записали... Нет? Не угадал? Тогда вообще непонятно...
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:51
Сергеева и Зиньковского обратно в Крылья, они ещё не сказали своего последнего слова в РПЛ
Вещий
Вещий
вчера в 19:37
Пусть Соболев едет в Самару...
adekvat
adekvat
вчера в 19:31
Пусть Сергеев остается зачем менять шило на мыло, только деньги на ветер.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:30
Вроде взяли аргентинца, зачем им ещё один? Тем более, если речь идёт о Соболеве...
rdtvrpek4u3t
rdtvrpek4u3t
вчера в 19:25
В Самаре будет играть больше.
av9s5qf6zr58
av9s5qf6zr58
вчера в 19:18
В Самару нужно вернуть Соболева и Зиньковского, ничего из них в спартаке не вышло.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:08
Ну и зачем Сергеев переходил в Зенит?
Значит покупали не игрока, а его паспорт.
А ведь в Крыльях Советов он был лидером.
Интересно, зачем самарцам перебежчик?
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:05
Соболя берите)))
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