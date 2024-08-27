Сергеев перейдёт в «Крылья Советов», только если «Зенит» подпишет форварда

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, форвард «Зенита» Иван Сергеев перейдёт «Крылья Советов» только в том случае, если «сине-бело-голубые» возьмут нападающего с российским паспортом.
Всё из-за проблем с лимитом на легионеров.
При этом переход нападающего «Спартака» Александра Соболева в «Зенит» ещё возможен.
Значит покупали не игрока, а его паспорт.
А ведь в Крыльях Советов он был лидером.
Интересно, зачем самарцам перебежчик?
Значит покупали не игрока, а его паспорт.
А ведь в Крыльях Советов он был лидером.
Интересно, зачем самарцам перебежчик?