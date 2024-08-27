Сергеев перейдёт в «Крылья Советов», только если «Зенит» подпишет форварда

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вчера, 19:00

Как сообщает инсайдер Иван Карпов, форвард «Зенита» перейдёт «Крылья Советов» только в том случае, если «сине-бело-голубые» возьмут нападающего с российским паспортом.

Всё из-за проблем с лимитом на легионеров.

При этом переход нападающего «Спартака» в «Зенит» ещё возможен.