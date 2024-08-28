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«Урал» хочет подписать защитника «Зенита»

вчера, 11:31

«Урал» намерен подписать защитника «Зенита» и молодёжной сборной России Матвея Бардачёва, а также полузащитника «Ленинградца» Никиту Морозова. Сообщается, что «Зенит» готов отпустить Бардачёва только в аренду без права выкупа.

В текущем сезоне 18-летний центральный защитник сыграл 12 матчей во Второй лиге. Его контракт с «Зенитом» действует до июня 2029 года. Морозов провёл 3 матча во Второй лиге и одну игру в Кубке России. Контракт 18-летнего атакующего полузащитника с «Ленинградцем» действует до июня 2025 года.

Ранее «Урал» подписал лучшего бомбардира «Ботева».

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Все комментарии
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вчера в 15:31
Ну защитник Зенита громко сказано, хотя для Урала подойдет однозначно.
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вчера в 11:35
Будет у Матвея практики больше
Гость
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