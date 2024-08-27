Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Локомотив» ведёт переговоры по аренде Севикяна

вчера, 18:27

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян близок к переходу в «Локомотив».

Московский клуб намерен арендовать игрока за 200 000 евро с опцией выкупа. Сейчас стороны ведут переговоры.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Зенит» не исключает трансферов до конца лета
Вчера, 18:20
Стали известны цели «Локомотива» на оставшиеся дни трансферного окна
Вчера, 14:48
Севикян может вернуться в РПЛ
Вчера, 13:46
«Рубин» ведёт переговоры с капитаном «Фамаликау»
Вчера, 12:58
Агкацев ответил на вопрос о своём будущем в «Краснодаре»
Вчера, 10:39
Гондоу прошёл медосмотр в «Зените»
26 августа
Сортировать
Все комментарии
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 19:38
Что-то у армянина из НиНо не так пошло, если он всерьез рассматривает возвращение в РПЛ. Я надеюсь, что этого не произойдет. Пусть сидит дальше на своей лавке в Венгрии. НН молодцы, заработали на нем, а теперь пусть РЖД платит венграм столько, сколько платить не хотели своим
ck6v8hyv4crw
ck6v8hyv4crw
вчера в 19:16
А еще над Зенитом смеются.
pomor45
pomor45
вчера в 18:52
Аренда - это напрасная трата денег.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:50
Что ещё за Севикян?
Зачем он нужен Локомотиву?
Неужели российские игроки закончились?
Не слишком ли дорогие игрушки у наших монополий?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 