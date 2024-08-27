«Локомотив» ведёт переговоры по аренде Севикяна

Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян близок к переходу в «Локомотив».
Московский клуб намерен арендовать игрока за 200 000 евро с опцией выкупа. Сейчас стороны ведут переговоры.
Полузащитник «Ференцвароша» Эдгар Севикян близок к переходу в «Локомотив».
Московский клуб намерен арендовать игрока за 200 000 евро с опцией выкупа. Сейчас стороны ведут переговоры.
Зачем он нужен Локомотиву?
Неужели российские игроки закончились?
Не слишком ли дорогие игрушки у наших монополий?
Зачем он нужен Локомотиву?
Неужели российские игроки закончились?
Не слишком ли дорогие игрушки у наших монополий?