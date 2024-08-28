«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» в матче Кубка России

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (5:1).
На 9-й минуте московская команда повела после гола Дениса Бокова. Виктор Окишор на 21-й удвоил преимущество хозяев поля. Фернандо Костанса на 42-й с пенальти сократил отставание самарцев в счёте. На 45+1-й Окишор сделал дубль. Ярослав Гладышев на 58-й забил четвёртый мяч «бело-голубых», а Денис Макаров на 83-й сделал счёт более крупным.
«Динамо» занимает 3-е место в группе А (6 очков). КС идут на 4-м (0 баллов).
Хотя у КС и ПЕРВЫЙ состав практически молодёжный), но, оказывается, у них есть игроки ещё моложе. )
1-й, 2-й и 3-й голы в ворота КС просто таки ВЕЛИКОЛЕПНЫ!
Что Боков, что Окишор проявили себя просто отлично: как НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА!
Не буду их перехваливать, иначе всё может развиться "по старой российской традиции": "вкусный" новый контракт - хоромы - суперпупер авто - "я уже всё умею, и вообще - ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ" - уход куда-то рангом пониже и с получкой пожиже - переход в "гейропейскую команду" в чемпионат что-то навроде Кипра...
Но, повторюсь, ПОКА резервисты Динамо оставили весьма приятное впечатление.
Что касается ближнего резерва КС, то 2/3 поля проходили просто прекрасно, но уже у чужих ворот то ли мастерства, то ли творческого подхода к преодолению динамовской обороны не хватало, то ли элементарной сыгранности...
Во 2-м тайме после 3-го гола в ворота КС самарцы как-то потухли и уже бегали по полю больше, на мой взгляд, по обязанности, а динамовцы даже после 5-го не успокоились и продолжали поддавливать прессингом оборону самарцев.
В общем, смотрины молодёжи, особенно ДИНАМОВСКОЙ молодёжи, Я ЛИЧНО расцениваю как успешные. ))
Хотя у КС и ПЕРВЫЙ состав практически молодёжный), но, оказывается, у них есть игроки ещё моложе. )
1-й, 2-й и 3-й голы в ворота КС просто таки ВЕЛИКОЛЕПНЫ!
Что Боков, что Окишор проявили себя просто отлично: как НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА!
Не буду их перехваливать, иначе всё может развиться "по старой российской традиции": "вкусный" новый контракт - хоромы - суперпупер авто - "я уже всё умею, и вообще - ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ" - уход куда-то рангом пониже и с получкой пожиже - переход в "гейропейскую команду" в чемпионат что-то навроде Кипра...
Но, повторюсь, ПОКА резервисты Динамо оставили весьма приятное впечатление.
Что касается ближнего резерва КС, то 2/3 поля проходили просто прекрасно, но уже у чужих ворот то ли мастерства, то ли творческого подхода к преодолению динамовской обороны не хватало, то ли элементарной сыгранности...
Во 2-м тайме после 3-го гола в ворота КС самарцы как-то потухли и уже бегали по полю больше, на мой взгляд, по обязанности, а динамовцы даже после 5-го не успокоились и продолжали поддавливать прессингом оборону самарцев.
В общем, смотрины молодёжи, особенно ДИНАМОВСКОЙ молодёжи, Я ЛИЧНО расцениваю как успешные. ))
Во всяком случае, это второй сезон подряд уже так, и их можно понять.
Недокомлект состава для двух объёмных турниров неминуемо сказывается на качестве, и это особенность довольно многих клубов РПЛ.
Что касается Динамо, то и у нас, конечно, состав ротируется, однако люди для этого поопытнее, да и поинтереснее.
Вообще, знакомство со стартовыми составами в кубковых матчах-
зачастую прелюбопытное занятие, в котором трудно себе отказать..))
У гостей дебютировал молодой гвардеец Грибакин; арендованный у Спартака Дмитриев и динамовец Ульви Бабаев, также в аренде.
Динамовская же картинка была ещё веселее- Скопинцеву дали шанс показать себя на позиции вингера, а не латераля, а центральная ось атаки была поручена игрокам Динамо-2 Вите Окишору в роли десятки и Деньке Бокову в роли страйкера, дебютировавшему за главную команду.
Это выглядело рискованным, но игра показала, что риск оправдан.
Именно Окишор и Боков превратили матч в бенефис динамовской молодёжи и украсили его своими яркими действиями, сделав нам весьма красиво.)
Впрочем, переоценивать значение такой победы не стОит, поскольку команды решали принципиально разные задачи.
Хотя полдесятка забитых банок это, конечно, приятно.
Особенно порадовали Витька с Деней, покуражились ребятишки на славу.
Причём, Окишор мог и покер сделать, у него во втором тайме были две возможности подготовленно отработать по чистому мячу метровс 18-20, это как раз его дистанция, он с неё способен как рукой класть, никакой Захарян не сравнится..
Ну и ладно, окончательно поправили пока дела в кубковой группе.
СораДников- с победой и Витькиной красотой..))
Во всяком случае, это второй сезон подряд уже так, и их можно понять.
Недокомлект состава для двух объёмных турниров неминуемо сказывается на качестве, и это особенность довольно многих клубов РПЛ.
Что касается Динамо, то и у нас, конечно, состав ротируется, однако люди для этого поопытнее, да и поинтереснее.
Вообще, знакомство со стартовыми составами в кубковых матчах-
зачастую прелюбопытное занятие, в котором трудно себе отказать..))
У гостей дебютировал молодой гвардеец Грибакин; арендованный у Спартака Дмитриев и динамовец Ульви Бабаев, также в аренде.
Динамовская же картинка была ещё веселее- Скопинцеву дали шанс показать себя на позиции вингера, а не латераля, а центральная ось атаки была поручена игрокам Динамо-2 Вите Окишору в роли десятки и Деньке Бокову в роли страйкера, дебютировавшему за главную команду.
Это выглядело рискованным, но игра показала, что риск оправдан.
Именно Окишор и Боков превратили матч в бенефис динамовской молодёжи и украсили его своими яркими действиями, сделав нам весьма красиво.)
Впрочем, переоценивать значение такой победы не стОит, поскольку команды решали принципиально разные задачи.
Хотя полдесятка забитых банок это, конечно, приятно.
Особенно порадовали Витька с Деней, покуражились ребятишки на славу.
Причём, Окишор мог и покер сделать, у него во втором тайме были две возможности подготовленно отработать по чистому мячу метровс 18-20, это как раз его дистанция, он с неё способен как рукой класть, никакой Захарян не сравнится..
Ну и ладно, окончательно поправили пока дела в кубковой группе.
СораДников- с победой и Витькиной красотой..))