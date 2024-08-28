«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» в матче Кубка России

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вчера, 21:28

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (5:1).

На 9-й минуте московская команда повела после гола Дениса Бокова. Виктор Окишор на 21-й удвоил преимущество хозяев поля. Фернандо Костанса на 42-й с пенальти сократил отставание самарцев в счёте. На 45+1-й Окишор сделал дубль. Ярослав Гладышев на 58-й забил четвёртый мяч «бело-голубых», а Денис Макаров на 83-й сделал счёт более крупным.