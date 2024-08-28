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«Динамо» крупно обыграло «Крылья Советов» в матче Кубка России

вчера, 21:28
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)5 : 1Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья СоветовМатч завершен

«Динамо» одержало победу над «Крыльями Советов» в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (5:1).

На 9-й минуте московская команда повела после гола Дениса Бокова. Виктор Окишор на 21-й удвоил преимущество хозяев поля. Фернандо Костанса на 42-й с пенальти сократил отставание самарцев в счёте. На 45+1-й Окишор сделал дубль. Ярослав Гладышев на 58-й забил четвёртый мяч «бело-голубых», а Денис Макаров на 83-й сделал счёт более крупным.

«Динамо» занимает 3-е место в группе А (6 очков). КС идут на 4-м (0 баллов).

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:34
развлеклись знатно
соперник, впрочем, не мотивирован
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 01:49
С победой, Динамо! Крылья, видимо, бросили турнир. Это правильное решение в долгосрочной перспективе. Удачи Крыльям в чемпионате
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:59
Согласен, Дружище- и подписываюсь под каждым словом. Прими в дар- от единомышленника...)))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:45, ред.
Это всё из за подмены понятий, Вить. Многие просто не видели Лучшее.
Поэтому подобное скотство впаривают в головы масс, как добродетель. Кто это понимает, того, как правило, всерьёз не воспринимают, а порой и осмеивают.
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:40
А разве это кубок, разве это турнир? Это позор отстойного соревнования, как и весь российский футбол... Я уже не говорю о том, что из себя представляет регламент этого уродства, с путями- регионов, сёл и деревень... Раньше, кубок СССР, это был Уважаемый, Авторитетный турнир, представительный, где команды выкладывались, а главное- играли основными составами. А сейчас, так, придумали х.....ю, чтобы людям голову забить, чтобы меньше о проблемах думали. Одним словом- скотство.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:15, ред.
Просто поразительно. Как можно ловить кайф от комбинаций против инвалидов ?!
КС - Это же вообще не футболисты!
lotsman
lotsman
вчера в 22:02
Это вполне ожидаемо, что оно должно было выиграть у Крыльев. Крылья и не сопротивлялись, почти.)
STVA 1
STVA 1 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:56
Молодежь у них лучше в разы похоже
6xdctn4fz9sd
6xdctn4fz9sd
вчера в 21:56
Не понятно в чем заслуга Динамо. если КС приехали проиграть.
баск
баск
вчера в 21:55
Самарские кубком почти не интересуются, если только как полигоном для обкатки молодёжи и новичков клуба.
Во всяком случае, это второй сезон подряд уже так, и их можно понять.

Недокомлект состава для двух объёмных турниров неминуемо сказывается на качестве, и это особенность довольно многих клубов РПЛ.

Что касается Динамо, то и у нас, конечно, состав ротируется, однако люди для этого поопытнее, да и поинтереснее.
Вообще, знакомство со стартовыми составами в кубковых матчах-
зачастую прелюбопытное занятие, в котором трудно себе отказать..))

У гостей дебютировал молодой гвардеец Грибакин; арендованный у Спартака Дмитриев и динамовец Ульви Бабаев, также в аренде.

Динамовская же картинка была ещё веселее- Скопинцеву дали шанс показать себя на позиции вингера, а не латераля, а центральная ось атаки была поручена игрокам Динамо-2 Вите Окишору в роли десятки и Деньке Бокову в роли страйкера, дебютировавшему за главную команду.

Это выглядело рискованным, но игра показала, что риск оправдан.
Именно Окишор и Боков превратили матч в бенефис динамовской молодёжи и украсили его своими яркими действиями, сделав нам весьма красиво.)

Впрочем, переоценивать значение такой победы не стОит, поскольку команды решали принципиально разные задачи.
Хотя полдесятка забитых банок это, конечно, приятно.
Особенно порадовали Витька с Деней, покуражились ребятишки на славу.

Причём, Окишор мог и покер сделать, у него во втором тайме были две возможности подготовленно отработать по чистому мячу метровс 18-20, это как раз его дистанция, он с неё способен как рукой класть, никакой Захарян не сравнится..

Ну и ладно, окончательно поправили пока дела в кубковой группе.
СораДников- с победой и Витькиной красотой..))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:54
Динамиков с победой, пора начинать песни о чемпионстве)))
pomor45
pomor45
вчера в 21:54
Осиньки понял, что все его передовые умирают, едва родившись, все уже их постигли и нивелируют с легкостью, и в этом сезоне ему придётся бороться за выживание в РПЛ. Тут не до КР, тут только в КР наработки для РПЛ опробовать.
За адекватность
За адекватность
вчера в 21:51
Ну такие матчи смотрятся на ура. Над футболистами груз ответственности за результат видимо не довлел, плюс "КС" в автобусы не играет, шашки наголо и побежали - волосы назад. Атака туда, атака сюда, в итоге накидали Самаре, у которой защитники только фиктивно были на поле, полную авоську. Юный Окишор разбушлатился не на шутку, дубль плюс голевая. Новичок из Марокко за отведенное время показал себя, скажем так, довольно настырным нападающим. В общем проверили ближайшие резервы в деле, ну и что-то полезное надеюсь тренеры для себя почерпнули в этой по сути бесшабашной игре. Болельщиков "Динамо" с победой, "КС" удачи в матчах чемпионата, потому как ежели я правильно понял, то Кубок Резервистов и Лавочников их мало интересует. Как-то так с моей колокольни.
derrik2000
derrik2000
вчера в 21:48
Сегодня, можно сказать, был матч МОЛОДЁЖНЫХ составов Динамо и КС.
Хотя у КС и ПЕРВЫЙ состав практически молодёжный), но, оказывается, у них есть игроки ещё моложе. )
1-й, 2-й и 3-й голы в ворота КС просто таки ВЕЛИКОЛЕПНЫ!
Что Боков, что Окишор проявили себя просто отлично: как НАСТОЯЩИЕ МАСТЕРА!
Не буду их перехваливать, иначе всё может развиться "по старой российской традиции": "вкусный" новый контракт - хоромы - суперпупер авто - "я уже всё умею, и вообще - ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ" - уход куда-то рангом пониже и с получкой пожиже - переход в "гейропейскую команду" в чемпионат что-то навроде Кипра...
Но, повторюсь, ПОКА резервисты Динамо оставили весьма приятное впечатление.
Что касается ближнего резерва КС, то 2/3 поля проходили просто прекрасно, но уже у чужих ворот то ли мастерства, то ли творческого подхода к преодолению динамовской обороны не хватало, то ли элементарной сыгранности...
Во 2-м тайме после 3-го гола в ворота КС самарцы как-то потухли и уже бегали по полю больше, на мой взгляд, по обязанности, а динамовцы даже после 5-го не успокоились и продолжали поддавливать прессингом оборону самарцев.
В общем, смотрины молодёжи, особенно ДИНАМОВСКОЙ молодёжи, Я ЛИЧНО расцениваю как успешные. ))
49x3yuwu38fk
49x3yuwu38fk
вчера в 21:48
Складывается впечатление, что команда Крылья Советов существует только для того, чтобы проигрывать московским командам, чтобы их болельщики не расстраивались от безысходности.
Capral
Capral
вчера в 21:39
Самара приехала десятым составом, играть в кубке, сразу забив на его значимость. Кому нужен такой турнир, если он себя давно дискредитировал...
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:37
Лучше бы пару голов на Зенит истратили.
Тогда бы не сожалели о не назначенном пенальти.
И интрига в чемпионате могла появиться, хоть на время...
А вообще хорошая игра была, кубковая...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:32
москвичи просто разобрали Кр.Советов.
Гость
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