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«Байер» обыграл «Карл Цейсс Йену» и вышел в следующий раунд Кубка Германии

вчера, 20:55
Карл Цейсс ЙенаЛоготип футбольный клуб Карл Цейсс Йена0 : 1Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)БайерМатч завершен

«Карл Цейсс Йена» уступил «Байеру» в матче 1/32 финала Кубка Германии (0:1).

Победный гол в составе леверкузенской команды забил Йонас Хофманн на 52-й минуте.

«Байер» является действующим победителем турнира.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ 582bnjemhn7d (раскрыть)
вчера в 23:02
Не вызывала сомнений, у того, кто не видел эту игру...
582bnjemhn7d
582bnjemhn7d
вчера в 21:56
Победа Байера не вызывала сомнения
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:11
Скромненько, но результат есть))
Capral
Capral
вчера в 21:09, ред.
Отличная игра КЦ- бесстрашная, техничная!!! Прежде, не видел эту команду, ну как образцово, КЦ отвоевал центр поля у Байера, и как стремительно проводил свои контратаки!!! В кoнцовке, и те, и другие могли отличиться, но, футболисты Йены на забили в пустые ворота, а Байер не смог переиграть вратаря...

Обратило на себя внимание, то, как играют в пас хозяева поля и как тонко находят пространство в центре поля, и пользуются ошибками гостей. Да, не хватило элементарного класса КЦ, не хватило последнего обостряющего паса и голевого удара, но по игре- ничем, хозяева не уступали чемпиону!!!

Что касается Байера, то команда, после прошлогоднего чемпионского сезона, с огромным трудом втягивается в новый сезон, что показали матчи- и с Боруссией, и сегодня, а ведь сегодня, была команда не из вышки... Нельзя забывать, что Байеру предстоят игры в ЛЧ, а это- дополнительные перелеты, физические и моральные нагрузки... Ну а КЦ- спасибо за игру, самоотдачу, и, как говорил Э.В.Малофеев- "за искренний футбол"!!!
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