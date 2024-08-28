«Байер» обыграл «Карл Цейсс Йену» и вышел в следующий раунд Кубка Германии

«Карл Цейсс Йена» уступил «Байеру» в матче 1/32 финала Кубка Германии (0:1).
Победный гол в составе леверкузенской команды забил Йонас Хофманн на 52-й минуте.
«Байер» является действующим победителем турнира.
|Карл Цейсс Йена0 : 1Байер
|Матч завершен
«Карл Цейсс Йена» уступил «Байеру» в матче 1/32 финала Кубка Германии (0:1).
Победный гол в составе леверкузенской команды забил Йонас Хофманн на 52-й минуте.
«Байер» является действующим победителем турнира.
Обратило на себя внимание, то, как играют в пас хозяева поля и как тонко находят пространство в центре поля, и пользуются ошибками гостей. Да, не хватило элементарного класса КЦ, не хватило последнего обостряющего паса и голевого удара, но по игре- ничем, хозяева не уступали чемпиону!!!
Что касается Байера, то команда, после прошлогоднего чемпионского сезона, с огромным трудом втягивается в новый сезон, что показали матчи- и с Боруссией, и сегодня, а ведь сегодня, была команда не из вышки... Нельзя забывать, что Байеру предстоят игры в ЛЧ, а это- дополнительные перелеты, физические и моральные нагрузки... Ну а КЦ- спасибо за игру, самоотдачу, и, как говорил Э.В.Малофеев- "за искренний футбол"!!!
Обратило на себя внимание, то, как играют в пас хозяева поля и как тонко находят пространство в центре поля, и пользуются ошибками гостей. Да, не хватило элементарного класса КЦ, не хватило последнего обостряющего паса и голевого удара, но по игре- ничем, хозяева не уступали чемпиону!!!
Что касается Байера, то команда, после прошлогоднего чемпионского сезона, с огромным трудом втягивается в новый сезон, что показали матчи- и с Боруссией, и сегодня, а ведь сегодня, была команда не из вышки... Нельзя забывать, что Байеру предстоят игры в ЛЧ, а это- дополнительные перелеты, физические и моральные нагрузки... Ну а КЦ- спасибо за игру, самоотдачу, и, как говорил Э.В.Малофеев- "за искренний футбол"!!!