Мудрик назвал своих лучших друзей в «Челси»

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик рассказал, с кем он лучше всего общается в лондонском клубе.
Украинский вингер заявил, что его лучшими друзьями в составе «синих» являются защитники Трево Чалоба и Рис Джеймс.
Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик рассказал, с кем он лучше всего общается в лондонском клубе.
Украинский вингер заявил, что его лучшими друзьями в составе «синих» являются защитники Трево Чалоба и Рис Джеймс.
На Соккере у него есть доброжелатели- я один из них и не только, есть, и еще пользователи- болельщики Челси. Парень очень талантливый, трудолюбивый. Я помню его еще в Шахтере, помню, как о нем тепло отзывался Де Дзерби, как ставил его в пример остальным, как человека максимально старательного. Ну и таланта его не отнять. Единственное, что хотелось бы ему пожелать- это больше креатива и фантазии. Иногда, слишком прямолинейно действует. Физика отличная, маневренный футболист, могущий играть на любом фланге, как, собственно, он и играл в Шахтере... Но вот, с акклиматизацией, у него затянулось. Ну ничего, парень еще молодой, надеюсь- всё впереди!!!!!!!
На Соккере у него есть доброжелатели- я один из них и не только, есть, и еще пользователи- болельщики Челси. Парень очень талантливый, трудолюбивый. Я помню его еще в Шахтере, помню, как о нем тепло отзывался Де Дзерби, как ставил его в пример остальным, как человека максимально старательного. Ну и таланта его не отнять. Единственное, что хотелось бы ему пожелать- это больше креатива и фантазии. Иногда, слишком прямолинейно действует. Физика отличная, маневренный футболист, могущий играть на любом фланге, как, собственно, он и играл в Шахтере... Но вот, с акклиматизацией, у него затянулось. Ну ничего, парень еще молодой, надеюсь- всё впереди!!!!!!!