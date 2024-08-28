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Мудрик назвал своих лучших друзей в «Челси»

вчера, 21:43

Полузащитник «Челси» Михаил Мудрик рассказал, с кем он лучше всего общается в лондонском клубе.

Украинский вингер заявил, что его лучшими друзьями в составе «синих» являются защитники Трево Чалоба и Рис Джеймс.

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Все комментарии
Fantazista_333
Fantazista_333
вчера в 22:43
Да да, даже в пацанском двором футболе, который выдали вулвз с Челси он был одним из худших, получив целый тайм в распоряжение. Там даже Фелиш умудрился забить, но не эта безделушка.
Capral
Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:32
Доброй ночи!!!
На Соккере у него есть доброжелатели- я один из них и не только, есть, и еще пользователи- болельщики Челси. Парень очень талантливый, трудолюбивый. Я помню его еще в Шахтере, помню, как о нем тепло отзывался Де Дзерби, как ставил его в пример остальным, как человека максимально старательного. Ну и таланта его не отнять. Единственное, что хотелось бы ему пожелать- это больше креатива и фантазии. Иногда, слишком прямолинейно действует. Физика отличная, маневренный футболист, могущий играть на любом фланге, как, собственно, он и играл в Шахтере... Но вот, с акклиматизацией, у него затянулось. Ну ничего, парень еще молодой, надеюсь- всё впереди!!!!!!!
Fantazista_333
Fantazista_333 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:28
Он просто пустышка, ему уже ничего не поможет.
Сержант 7 1
Сержант 7 1
вчера в 22:17
Плохо, что не футбольный мяч.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:13
желаю Мудрику поскорее адаптироваться в АПЛ.
решить свои психологические проблемы.
получать удовольствие от футбола
и много забивать.
друзей и фанатов резко станут больше.
и на соккере тоже.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:58
Чалобу по ходу скоро продадут
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:53, ред.
Мудрик в Челси)))
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:45
Какие у тебя друзья ? Научись играть в футбол с друзьями ☝️😉
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