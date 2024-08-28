Роналду рассказал, что планирует играть до 41 года и забить 1000 голов

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вчера, 21:07

Нападающий «Аль-Насра» рассказал, что хочет провести ещё несколько лет на профессиональном уровне.

Скоро я забью 900 голов, а потом и 1000 голов за карьеру. Хочу забить 1000 голов. Возможно, я сделаю это в 41 год.

На данный момент на счету Роналду 899 голов.