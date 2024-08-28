Роналду рассказал, что планирует играть до 41 года и забить 1000 голов

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что хочет провести ещё несколько лет на профессиональном уровне.
Скоро я забью 900 голов, а потом и 1000 голов за карьеру. Хочу забить 1000 голов. Возможно, я сделаю это в 41 год.
На данный момент на счету Роналду 899 голов.
В Саудовской Аравии гораздо проще забивать.
Вот только с трофеями там сейчас значительно сложнее.
А вот свою тысячу голов он, скорее всего, забьёт...
В Саудовской Аравии гораздо проще забивать.
Вот только с трофеями там сейчас значительно сложнее.
А вот свою тысячу голов он, скорее всего, забьёт...
Или личная статистика важнее всего?))
Вот Рон на фото показывает полку с трофеями, которые успел выиграть в саудитии:
Или личная статистика важнее всего?))
Вот Рон на фото показывает полку с трофеями, которые успел выиграть в саудитии: