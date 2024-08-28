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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Роналду рассказал, что планирует играть до 41 года и забить 1000 голов

вчера, 21:07

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду рассказал, что хочет провести ещё несколько лет на профессиональном уровне.

Скоро я забью 900 голов, а потом и 1000 голов за карьеру. Хочу забить 1000 голов. Возможно, я сделаю это в 41 год.

На данный момент на счету Роналду 899 голов.

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Все комментарии
dlyaigry
dlyaigry
вчера в 23:05
Ну-да, скоро докатится до чемпионата Зимбабве)). Да и там, с титулами будет худо). А до Месси как до Луны пешком))
John 5mith
John 5mith
вчера в 21:54
Плагиатор. Ромарио это уже сделал 17 лет назад. Как раз в 41 год
iIIiada
iIIiada
вчера в 21:33
А что ему остается? Трофеи 4-й год выиграть не может, даже вшивый Кубок в верблюд-лиге, а он хочет, судя по тому, как он ныл после поражения от Хиляля. Даже молитвы не помогли, а он молился как христианин и как мусульманин. Боги отвернулись от него. Без трофеев не номинируют на индивидуальные награды, остается только свою же награду себе вручать, каждый раз придумывая новые номинации.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:24
Безтрофейник открыл "Америку".. 🤭.. Хиляль и Ко, видать, отбили желание говорить про некогда "главное" - трофеи.. Хе.. 🤣
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:18
Роналду угадал с Лигой...
В Саудовской Аравии гораздо проще забивать.
Вот только с трофеями там сейчас значительно сложнее.
А вот свою тысячу голов он, скорее всего, забьёт...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 21:11
А трофеи-то будут?))
Или личная статистика важнее всего?))
Вот Рон на фото показывает полку с трофеями, которые успел выиграть в саудитии:
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