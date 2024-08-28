Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2024/2025

Криштиану Роналду: «Я самый популярный человек в мире»

вчера, 18:20

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал себя самым популярным человеком в мире.

Я самый популярный человек в мире. Когда вы говорите о Криштиану плохо, вы оказываетесь в центре внимания, это нормально.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кейн: «Переход в „Баварию“ — одно из лучших решений в моей жизни»
27 августа
В «Роторе» высказались о цели на сезон
27 августа
Ван Бастен предложил новый дедлайн трансферного окна
27 августа
Тен Хаг прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед» в игре с «Брайтоном»
24 августа
Клопп отметил, что видит изменения в игре «Ливерпуля» при Слоте
24 августа
Гвардиола о 115 нарушениях «Ман Сити»: «Надеюсь, всё это закончится»
24 августа
Сортировать
Все комментарии
Сержант 7 1
Сержант 7 1 ответ _AgamagA_ (раскрыть)
сегодня в 01:36
Да, самый титулованный. Коллекционер краденого. Осталось по-настоящему что-то выиграть.
_AgamagA_
_AgamagA_ ответ Сержант 7 1 (раскрыть)
вчера в 23:47
Зачем гному пыжиться, если он самый титулованный футболист в истории футбола?!
Нарцисс уже получил награду "лучшего игрока 21 века", из рук собственного агента 😂
Они реально живут в своём мире. Сами себе определяют время! Сами себе дают награды! Да, всё ради хейтеров! 😂

А в реальном мире: восемь финалов - восемь поражений! 😂
Сержант 7 1
Сержант 7 1 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
вчера в 22:23
От зависти?
Сержант 7 1
Сержант 7 1 ответ _AgamagA_ (раскрыть)
вчера в 22:20
А еще скоро награду получит "лучший снайпер ЛЧ всех времён". Из рук Чеферина. Гном может не пыжиться больше. Там, у себя, в дубле футбола🤣
А сказал он это для хейтеров. Потроллил🤣
Красава Рон.
_AgamagA_
_AgamagA_
вчера в 22:02
И кто же менее популярен? Месси, Джордан, Тайсон, Шумахер, Маск? Количество подписчиков - это не мерило известности. Никто из них никогда не заикнулся подобное ляпнуть.
iIIiada
iIIiada
вчера в 21:31
Человек придумал свой мир и в этом мире живет.
НЕ Э Г О ИСТ
НЕ Э Г О ИСТ
вчера в 21:16
Видать подтрибунное опять ждёт Промахтиану Пеналду.. 🤭🤣
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 21:14
Крыша поехала.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:06
На счет популярности, это факт. Но не это главное в жизни.
Nety
Nety
вчера в 21:00
Судя по соцсетям не врёт
Amiralla
Amiralla
вчера в 20:50
Самый эгоистичный
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:45
пока португалец покоряет аравийские песчаные замки,
настоящая суперзвезда и феномен Тейлор Свифт покоряет мир штурмом.
K_TS16
K_TS16 ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 20:24
Просто Месси гений
Люблю Футбол 4
Люблю Футбол 4
вчера в 20:04
фразу вырвали из контекста. это видно будет видно даже пятикласснику. но всем на94 надо вы94 своё мнение что рончик нарцисс))))
да он нарцисс! но он ни когда из под тишка не плювал в оппонента на поле, в отличии от на весь мир известного гнома)))
а вообще перестаньте уже в новостях про футболистов 94ся кто круче, как дети.
mnjq62tez34m
mnjq62tez34m
вчера в 19:56
Процентов 80 людей в мире даже не подозревают о его существовании.
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:50, ред.
всё-таки он лучше Месси, прямо ведь и говорит - обо мне могут писать плохо и это набирает баллы, это означает, что говорит он это от души, а Месси никогда ничего не говорил от души, это означает, что Месси существует сам для себя, а Роналду всё-таки в какой то степени для своих фанатов
AlexLPR
AlexLPR
вчера в 19:41
Самый популярный пид...р в мире. Все 2..ы хотят ему засадить
r2vxzzjz3jc2
r2vxzzjz3jc2
вчера в 19:41
От звездности рассудок помутнился.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:36
Илон Маск самый популярный, а Роналду лишь футболист в масштабе жизни.
adekvat
adekvat
вчера в 19:26
Путин самый популярный в мире, пусть не гонит.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 19:20
Чёрт его знает, этого Роналду. Может, он и прав.
v5wsq4wh9kh5
v5wsq4wh9kh5
вчера в 19:16, ред.
И тут Остапа понесло!
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
вчера в 19:09
Если только среди редставителей ЛГБТ
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:07
То что ты накрутил ботов на ютубе и в инсте не значит, что ты самый популярный. На матчах Месси аншлаг, а на твоих матчах полупустые трибуны. Где же в реальности твоя популярность? Ботов на трибуны не затащишь)
Grundik
Grundik
вчера в 18:51
Это точно, когда о нём говоришь плохо (главное - аргументировано) народ начинает серьёзно прислушиваться и соглашаться.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 18:47
Человек, который говорит о себе в третьем лице, явно страдает нарциссизмом, манией величия и другими комплексами. С одной стороны это помогает добиться больших высот, с другой - сбрасывает с этой же высоты. К примеру, Роналду начал качать права в Реале, требовать увеличить зарплату, чтобы была на уровне Месси. За это поплатился и с того момента его карьера пошла на спад.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:45
Это правда, что ты самый популярный человек в мире...
Но есть и неприятные новости - твой антирейтинг, как игрока, тоже растёт. Мне кажется, что значительная часть вины за неудачи Аль-Наср, лежит на тебе. Слишком уж ты, Криштиану, считаешь себя непогрешимым.
Capral
Capral
вчера в 18:34
Правильно, Рончик- кто цены себе не знает, тот всегда продешевит!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 18:31
Роналду, когда получил все награды от Ютуба, Тиктока, Твитеров....
Barcelona
Barcelona
вчера в 18:30
Вызывает у меня только смех.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 