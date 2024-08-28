Криштиану Роналду: «Я самый популярный человек в мире»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал себя самым популярным человеком в мире.
Я самый популярный человек в мире. Когда вы говорите о Криштиану плохо, вы оказываетесь в центре внимания, это нормально.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал себя самым популярным человеком в мире.
Я самый популярный человек в мире. Когда вы говорите о Криштиану плохо, вы оказываетесь в центре внимания, это нормально.
Нарцисс уже получил награду "лучшего игрока 21 века", из рук собственного агента 😂
Они реально живут в своём мире. Сами себе определяют время! Сами себе дают награды! Да, всё ради хейтеров! 😂
А в реальном мире: восемь финалов - восемь поражений! 😂
Нарцисс уже получил награду "лучшего игрока 21 века", из рук собственного агента 😂
Они реально живут в своём мире. Сами себе определяют время! Сами себе дают награды! Да, всё ради хейтеров! 😂
А в реальном мире: восемь финалов - восемь поражений! 😂
А сказал он это для хейтеров. Потроллил🤣
Красава Рон.
А сказал он это для хейтеров. Потроллил🤣
Красава Рон.
настоящая суперзвезда и феномен Тейлор Свифт покоряет мир штурмом.
настоящая суперзвезда и феномен Тейлор Свифт покоряет мир штурмом.
да он нарцисс! но он ни когда из под тишка не плювал в оппонента на поле, в отличии от на весь мир известного гнома)))
а вообще перестаньте уже в новостях про футболистов 94ся кто круче, как дети.
да он нарцисс! но он ни когда из под тишка не плювал в оппонента на поле, в отличии от на весь мир известного гнома)))
а вообще перестаньте уже в новостях про футболистов 94ся кто круче, как дети.
Но есть и неприятные новости - твой антирейтинг, как игрока, тоже растёт. Мне кажется, что значительная часть вины за неудачи Аль-Наср, лежит на тебе. Слишком уж ты, Криштиану, считаешь себя непогрешимым.
Но есть и неприятные новости - твой антирейтинг, как игрока, тоже растёт. Мне кажется, что значительная часть вины за неудачи Аль-Наср, лежит на тебе. Слишком уж ты, Криштиану, считаешь себя непогрешимым.
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏
👍👍👍👍👍👍👍🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝👏👏👏👏👏👏👏