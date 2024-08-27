Кейн: «Переход в „Баварию“ — одно из лучших решений в моей жизни»

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вчера, 21:18

Нападающий высказался о своём переходе в «Баварию».

Переход в «Баварию» — одно из лучших решений в моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом.

Ранее легендарный английский футболист Пол Гаскойн заявил, что Кейн жалеет о решении перейти в «Баварию».