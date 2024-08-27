Кейн: «Переход в „Баварию“ — одно из лучших решений в моей жизни»

Нападающий Харри Кейн высказался о своём переходе в «Баварию».
Переход в «Баварию» — одно из лучших решений в моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом.
Ранее легендарный английский футболист Пол Гаскойн заявил, что Кейн жалеет о решении перейти в «Баварию».
А ничего, что после его прихода Бавария не завоевала ни одного трофея. Клуб проигрывает, а Кейн наслаждается... Тьфу на него.
А ничего, что после его прихода Бавария не завоевала ни одного трофея. Клуб проигрывает, а Кейн наслаждается... Тьфу на него.