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Кейн: «Переход в „Баварию“ — одно из лучших решений в моей жизни»

вчера, 21:18

Нападающий Харри Кейн высказался о своём переходе в «Баварию».

Переход в «Баварию» — одно из лучших решений в моей жизни. Я наслаждаюсь каждым моментом.

Ранее легендарный английский футболист Пол Гаскойн заявил, что Кейн жалеет о решении перейти в «Баварию».

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Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:48
Вот только трофеи у Баварии перестали появляться
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:23
Возможно так и есть. Кейн верит победу))
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:36
Кейн говорит, что наслаждается каждым моментом...
А ничего, что после его прихода Бавария не завоевала ни одного трофея. Клуб проигрывает, а Кейн наслаждается... Тьфу на него.
Гость
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