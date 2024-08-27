Ван Бастен предложил новый дедлайн трансферного окна

Экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен предложил ввести новые временные рамки для трансферного окна.
Каждый год одно и то же. Двадцать лет кряду. Сезон начинается в середине августа, а окончание трансферного периода – в сентябре. Почему так?
Если окно будет закрываться до начала сезона, то игра станет лучше и приятнее для болельщиков. Составы станут более сыгранными. Есть клубы, которые прямо сейчас продолжают продавать футболистов – и не по одному. Разве это не безумие?
Когда я работал в ФИФА, то говорил об этом неоднократно. Но они не хотят слышать. Можно, например, сдвинуть начало сезона. Им нужно лучше работать с календарем.
Сдвинуть начало сезона тоже никак не получится. Сейчас так много игр, что позже начинать не представляется возможным. Наоборот, могут начало сезона сделать пораньше.
Сдвинуть начало сезона тоже никак не получится. Сейчас так много игр, что позже начинать не представляется возможным. Наоборот, могут начало сезона сделать пораньше.
У кого в клубах президент соображает (РМ и Сити), у того и времени на все хватает. Там и трансферы не от балды, а плановые, поэтому переходы игроков не в авральном режиме идут, а с чувством, с толком, с расстановкой, и нормальными - грамотными контрактами.
А вот где рулит дурак (Барселона), то там и трансферы через * опу - никакого планирования, одни хотелки и прожекты, зато как до дела доходит, опа(!) клуб в рамки ФФП не влезает и пошло поехоло...
У кого в клубах президент соображает (РМ и Сити), у того и времени на все хватает. Там и трансферы не от балды, а плановые, поэтому переходы игроков не в авральном режиме идут, а с чувством, с толком, с расстановкой, и нормальными - грамотными контрактами.
А вот где рулит дурак (Барселона), то там и трансферы через * опу - никакого планирования, одни хотелки и прожекты, зато как до дела доходит, опа(!) клуб в рамки ФФП не влезает и пошло поехоло...