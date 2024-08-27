Ван Бастен предложил новый дедлайн трансферного окна

Экс-игрок сборной Нидерландов предложил ввести новые временные рамки для трансферного окна.

Каждый год одно и то же. Двадцать лет кряду. Сезон начинается в середине августа, а окончание трансферного периода – в сентябре. Почему так?

Если окно будет закрываться до начала сезона, то игра станет лучше и приятнее для болельщиков. Составы станут более сыгранными. Есть клубы, которые прямо сейчас продолжают продавать футболистов – и не по одному. Разве это не безумие?