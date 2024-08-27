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Ван Бастен предложил новый дедлайн трансферного окна

вчера, 10:12

Экс-игрок сборной Нидерландов Марко ван Бастен предложил ввести новые временные рамки для трансферного окна.

Каждый год одно и то же. Двадцать лет кряду. Сезон начинается в середине августа, а окончание трансферного периода – в сентябре. Почему так?

Если окно будет закрываться до начала сезона, то игра станет лучше и приятнее для болельщиков. Составы станут более сыгранными. Есть клубы, которые прямо сейчас продолжают продавать футболистов – и не по одному. Разве это не безумие?

Когда я работал в ФИФА, то говорил об этом неоднократно. Но они не хотят слышать. Можно, например, сдвинуть начало сезона. Им нужно лучше работать с календарем.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:55, ред.
Чтобы предметно обсуждать этот вопрос, хотелось бы узнать, почему ФИФА был против предложения ван Бастена. У организации тоже наверняка были свои резоны, чтобы отказаться. Вот о них хотелось бы узнать, и только тогда нам с вами подискутировать. А так получается игра в одни ворота. В ворота ФИФА.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Хитрый Лис (раскрыть)
вчера в 11:29, ред.
Бывает, не спорю.
Но я про сам принцип работы в клубе речь веду, а не про форс- мажор или единичный случай.
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 11:26
В голову пришла еще одна мысль, почему Ван Бастен неправ. Сейчас никто никому не запрещает подписывать игроков заранее. Хочешь, чтобы новый игрок влился в команду, купи его раньше. Ван Бастен предлагает только ограничить время подписания игроков. Зачем?
Хитрый Лис
Хитрый Лис ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 11:19
Ну не скажи. Конечно, обычно топ-клубы планируют заранее, как, например, переход Мбаппе. Но бывает так, что трансфер не планировался, но понадобился. Например, кто-то серьезную травму получил на старте сезона. Такое часто бывает. К примеру, Де Брюйне сломали в начале прошлого сезона. Или на ЧМ и Евро кто-то сверкнул и сразу же появились на него покупатели.

Поэтому сейчас сроки ТО идеальные. Если кто-то в начале сезона получает травму, ему находят замену. А с нововведением Ван Бастена замены не будет и придется играть с теми, что есть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:00, ред.
Я с Бастеном тоже несогласен. И дело вовсе не в ограниченных временных рамках.
У кого в клубах президент соображает (РМ и Сити), у того и времени на все хватает. Там и трансферы не от балды, а плановые, поэтому переходы игроков не в авральном режиме идут, а с чувством, с толком, с расстановкой, и нормальными - грамотными контрактами.

А вот где рулит дурак (Барселона), то там и трансферы через * опу - никакого планирования, одни хотелки и прожекты, зато как до дела доходит, опа(!) клуб в рамки ФФП не влезает и пошло поехоло...
Хитрый Лис
Хитрый Лис
вчера в 10:43
Вообще не согласен. Турниры сборных и новый Клубный ЧМ заканчиваются в середине июля, а Ван Бастен предлагает вместо отдыха после длинного сезона бегать искать себе новый клуб, чтобы успеть к августу. И как составы станут более сыгранными, если за месяц игрок должен отдохнуть, найти себе клуб и немного потренироваться с новыми партнерами?

Сдвинуть начало сезона тоже никак не получится. Сейчас так много игр, что позже начинать не представляется возможным. Наоборот, могут начало сезона сделать пораньше.
shlomo2
shlomo2
вчера в 10:39
Мысль то хорошая и правильная, но думаю все упирается в финансы...
k5zqhh8fwk34
k5zqhh8fwk34
вчера в 10:32
Это все правильно и логично.
6rwcfx4ng6uh
6rwcfx4ng6uh
вчера в 10:18
Логика в том, что он говорит есть.
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:14
Ван Бастен понимает, о чём говорит
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