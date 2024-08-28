Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Сперцян может уйти из «Краснодара» в текущее трансферное окно

вчера, 14:14

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян всё ещё может перейти в европейский чемпионат в текущее трансферное окно.

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы Сперцяна, делает всё возможное, чтобы найти ему достойную команду в Европе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Локомотив» продолжает переговоры с «Ференцварошом» по Севикяну
Вчера, 13:04
Клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Сочи»
Вчера, 12:42
«Урал» хочет подписать защитника «Зенита»
Вчера, 11:31
Отец Севикяна отреагировал на слухи о скором переходе сына в «Локомотив»
Вчера, 11:07
СлухиЦСКА хочет арендовать полузащитника «Брентфорда»
27 августа
Сергеев перейдёт в «Крылья Советов», только если «Зенит» подпишет форварда
27 августа
Сортировать
Все комментарии
Дед и ушко
Дед и ушко
вчера в 23:48
Футбольный агент Рафаэла Пимента.. Посмотрел на фото, отзывы. Вроде не дура. И опыт есть. Хотя по действиям на рынке с Эдиком не скажешь. Может молодого футболиста только что вырвали из рук дядюшки Сурена и ей отдали?
4RT
4RT
вчера в 17:49
Как бы ему фромугой нос не защемило
4gc5wq95x223
4gc5wq95x223
вчера в 17:37
Перехвалили Сперцяна или он возомнил о себе слишком много, играть стал хуже, результатов мало.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:05
Шума много, выхлопа нет.
Сперцян конечно лучше Шапи, но и он нигде толком не заиграет.
Так, что ждём агентский переход и последующее появление в Греции или Кипре... транзитом через аутсайдера Турции.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 17:01
Опять агент чудит. Уже хочется просто пропускать эти бесполезные потуги агента
5u6stv5w43nq
5u6stv5w43nq
вчера в 15:38
Эдику пора идти на повышение, Краснодар он не вытянет в одиночку
y95qzujm29ph
y95qzujm29ph
вчера в 15:29
Уходить нужно было раньше, сейчас Сперцян обычный игрок каких много в РПЛ.
466cmvwdgbac
466cmvwdgbac
вчера в 15:11
Закончится все спартаком.
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:36
Не дождемся никак несколько лет достойной европейской команды...
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 14:30
Агент усиленно ищет куда бы его определить, но желающих приобрести его нет. А до конца окна осталось совсем мало. Трансферное окно в АПЛ, серии А, ла лиге, бундеслиге и лиге 1 закрывается 30 августа. То есть после завтра. И на что надеется агент?
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:21
Посмотрим, что ему найдут...
Топ-клубов среди его потенциальных покупателей точно нет. Кроме того большие миллионы за него платить никто не будет. Огромный интерес к Сперцяну это просто слухи.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 14:19
Работай Рафаэлька, а мы посмотрим))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 