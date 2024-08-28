Сперцян может уйти из «Краснодара» в текущее трансферное окно

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вчера, 14:14

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении всё ещё может перейти в европейский чемпионат в текущее трансферное окно.

Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы Сперцяна, делает всё возможное, чтобы найти ему достойную команду в Европе.