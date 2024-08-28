Сперцян может уйти из «Краснодара» в текущее трансферное окно

Полузащитник «Краснодара» и сборной Армении Эдуард Сперцян всё ещё может перейти в европейский чемпионат в текущее трансферное окно.
Футбольный агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы Сперцяна, делает всё возможное, чтобы найти ему достойную команду в Европе.
Сперцян конечно лучше Шапи, но и он нигде толком не заиграет.
Так, что ждём агентский переход и последующее появление в Греции или Кипре... транзитом через аутсайдера Турции.
Сперцян конечно лучше Шапи, но и он нигде толком не заиграет.
Так, что ждём агентский переход и последующее появление в Греции или Кипре... транзитом через аутсайдера Турции.
Топ-клубов среди его потенциальных покупателей точно нет. Кроме того большие миллионы за него платить никто не будет. Огромный интерес к Сперцяну это просто слухи.
Топ-клубов среди его потенциальных покупателей точно нет. Кроме того большие миллионы за него платить никто не будет. Огромный интерес к Сперцяну это просто слухи.