Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Локомотив» продолжает переговоры с «Ференцварошом» по Севикяну

вчера, 13:04

«Локомотив» ведёт переговоры с «Ференцварошом» об аренде полузащитника венгров и сборной Армении Эдгара Севикяна. Клубы не могут договориться о сумме выкупа игрока, которая будет необязательной. «Ференцварош» настаивает на четырёх миллионах евро, «Локомотив» просит прописать сумму в размере двух с половиной миллионов евро.

Ранее отец Севикяна опроверг информацию о том, что Эдгар уже в Москве.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Клубы РПЛ проявляют интерес к полузащитнику «Сочи»
Вчера, 12:42
«Урал» хочет подписать защитника «Зенита»
Вчера, 11:31
Отец Севикяна отреагировал на слухи о скором переходе сына в «Локомотив»
Вчера, 11:07
СлухиЦСКА хочет арендовать полузащитника «Брентфорда»
27 августа
Сергеев перейдёт в «Крылья Советов», только если «Зенит» подпишет форварда
27 августа
Слухи«Локомотив» ведёт переговоры по аренде Севикяна
27 августа
Сортировать
Все комментарии
Vitamishka
Vitamishka ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 19:09
Скауты? Работают? 7 тур новости о Севикяне.
urfhnwhu7k9r
urfhnwhu7k9r
вчера в 13:39
Четыре ляма за средненького армяна это мадьяры конечно заломили нипадеццки
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:34
Почему Локомотив упёрся в этого Севикяна?
Перспективных игроков полно в низших лигах России.
Почему скауты работают только по зарубежным клубам?
Было время, когда Лобановский брал футболистов во второй лиге и делал из них игроков сборной СССР.
u5wrvw7666kv
u5wrvw7666kv
вчера в 13:30
Неужели у нас в стране не найти игрока получше?
7xsk68v72bx5
7xsk68v72bx5
вчера в 13:23
РЖД заплатит за все, цены на билеты в поездах не имеют ограничений.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 