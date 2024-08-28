«Локомотив» продолжает переговоры с «Ференцварошом» по Севикяну

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вчера, 13:04

«Локомотив» ведёт переговоры с «Ференцварошом» об аренде полузащитника венгров и сборной Армении . Клубы не могут договориться о сумме выкупа игрока, которая будет необязательной. «Ференцварош» настаивает на четырёх миллионах евро, «Локомотив» просит прописать сумму в размере двух с половиной миллионов евро.

Ранее отец Севикяна опроверг информацию о том, что Эдгар уже в Москве.